KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. Her 10 gebelikten biri düşükle sonlanıyor! Düşük problemi yaşayan annelere uzmanından tavsiyeler

    Her 10 gebelikten biri düşükle sonlanıyor! Düşük problemi yaşayan annelere uzmanından tavsiyeler

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.05.2024 15:58
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tekrarlayan düşükleri olan anne adaylarının neler yapması gerektiği hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Volkan Turan, “Normalde her 10 gebelikten biri düşükle sonlanmaktadır ve bunun da en sık nedenini genetik olarak anormal embriyolar oluşturmaktadır” dedi.

    Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Volkan Turan, hastada tekrarlayan düşüklerin önemine dikkat çekti. Eğer tekrarlanan düşükler varsa buna yol açabilecek birçok faktörün sistematik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Volkan Turan, “Bunlardan ilki genetik nedenlerdir ve akraba evliliği veya çiftlerden birinin genetik yapısında bozukluk olması başlıca nedenleridir. Bu tür hastalarda tüp bebek yapılarak genetiği seçilmiş embriyo oluşturulmakta ve transfer edilmektedir” açıklaması yaptı.

    “ÜST ÜSTE İKİ DÜŞÜK ORANI YÜZDE 5'DEN AZ”

    Her ne kadar 10 kadından birinde düşük olsa da üst üste iki düşük oranının yüzde 5’den az olduğuna değinen Prof. Dr. Turan, “Mutlaka ileri tetkik yapılması gerekmektedir. Burada düşük denildiğinde kimyasal gebelikler göz önünde bulundurulmamakta ve sadece ultrasonografik olarak görülenler hesaba katılmalıdır” dedi.

    hamile2

    “KAN SULANDIRICILAR GEBELİK BOYUNCA KULLANILMALIDIR”

    Diğer bir neden ise pıhtılaşma sorunlarıdır fakat bu özellikle ülkemizde yanlış değerlendiğinin altını çizen Prof. Dr. Turan, “Burada önemli olan doğuştan gelen pıhtılaşma sorunları değil daha sonradan kazanılmış ve pıhtılaşmaya neden olan bazı antikorlardır. Bu tür hastalarda gebelik oluşur oluşmaz hem hap hem de iğne olarak kan sulandırıcılar gebelik boyunca kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

    iStock-1034881334

    “OTOİMMUN BİR HASTALIK VARLIĞI VARSA DÜŞÜĞE YOL AÇABİLMEKTEDİR”

    Prof. Dr. Turan, “Diğer bir düşük nedeni mekanik nedenlerdir ve bu hastalarda rahim tüp filmi çok önemlidir. Tüplerdeki enfeksiyon veya rahim içinde yer kaplayan oluşum ve perde gibi rahim içi şekil bozuklukları yapan durumlar bu şekilde değerlendirilmelidir. İmmunolojik nedenler yine rahimde bulunan katil hücreler dediğimiz bir çeşit akyuvarlar sayısının fonksiyon veya sayısının fazla olmasına bağlı embriyo üzerine toksik etkiler oluşumudur. Buna benzer şekilde kişide otoimmun bir hastalık varlığı varsa bu da aynı şekilde düşüğe yol açabilmektedir ve hastalara serum tedavisi ve bazı haplar kullandırılması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

    iStock-1239406102

    “SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ DÜŞÜKLERE YOL AÇABİLMEKTEDİR”

    Diğer neden ise endokrinolojik nedenlerdir ve burada özellikle şeker ve tiroid hastalığı çok büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Turan, “Burada hastalığın kontrol alınması ile düşükler önlenebilmektedir. Tüm bu nedenler dışında çevresel etkenler de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Çiftlerde yüksek oranda sigara ve alkol tüketimi de özellikle spermlerde DNA hasarına yol açarak düşüklere yol açabilmektedir. Tüm yukarıdaki nedenler göz önüne alındığında çiftin birçok açıdan sistematik incelenmesi ile birlikte düşüklerin önüne geçilebilmekte ve çiftler sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına alabilmektedir” dedi. (İHA)

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bebek gibi kokmak istiyorsan bu 3 maddeyi yap!Bebek gibi kokmak istiyorsan bu 3 maddeyi yap!
    Ütü yapmadan dümdüz kıyafetlere sahip olmanın sırrı!Ütü yapmadan dümdüz kıyafetlere sahip olmanın sırrı!
    Bir hevesle atölyesini kurdu! Ev ekonomisine destek oluyorBir hevesle atölyesini kurdu! Ev ekonomisine destek oluyor
    Anahtar Kelimeler:
    hamilelik düşük yapmak bebek anne gebe Göz çiftler akyuvar hücreler
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

    Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.