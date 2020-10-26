Her 10 kadının 7'sinde görülüyor! En önemli sebebi ise...

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, varis tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Özellikle kış aylarında yapılan varis tedavisinin daha etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Barlas, böylelikle izlerin ve renk değişikliklerinin en aza indirilebileceğini söyledi. VARİSLER NASIL OLUŞUR, KİMLERDE GÖRÜLÜR? Her şeyden önce, kısaca varis nedir onu anlamamız gerekir. Kalıtım, gebelik, hormonal bozukluklar, aşırı kilo, uzun süre oturmayı/ayakta durmayı gerektiren meslekler ve doğum kontrol hapı vb. bazı ilaçların kullanılması, bacak venleri (toplardamar) içindeki kapakçıkların tek yönlü çalışmasını bozabilir. Kapakçıkların işlevlerini yerine getirememesi sonucunda venlerdeki kan, geriye ayaklara doğru kaçmaya başlar. Buna Venöz Yetersizlik/Reflü adı verilir. Bacaklarımızda yarattığı belirtilerine de varis denir. Çok sayıda klinik çalışma, bacaklarda varis görülme olasılığının, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla olduğunun gösteriyor. Günümüzde her 10 kadından 7'si varis sorunu yaşıyor. Hamilelik sayısına göre oran da artıyor.

VARİSİN SAĞLIK AÇISINDAN BERABERİNDE GETİRDİĞİ RİSKLER NELERDİR? Varisler tedavi edilmediği takdirde bazı riskleri de beraberinde getirir. Bacaklarda yaralar oluşması, oluşan yaraların bakteri enfeksiyonuna sebebiyet vermesi, ciltte morluklar ve kan göllenmesi, venöz tromboz adı veriken kan pıhtısı ve en kötüsü de hayati sonuçlar da doğurabilen pulmoner emboli (akciğer embolisi) başlıca riskler

olarak sıralanabilir. VARİSLERİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? Varislerin tedavi şekline yapılan detaylı tetkikler (bacak ultrasonografisi-doppler ultrason) sonrası karar verilir. Bacaklardaki 1-3 mm çapındaki kılcal damarların tedavisinde uygulanabilen Yüzeysel Köpük Skleroterapi (VFS)'hafif venöz yetmezlik' durumlarında tercih edilir ve anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. Yine hafif venöz

yetmezlik durumlarında, 0.5-1mm çapındaki kılcallara uygulanan Yüzeysel Lazer Tedavileri de anestezi gerektirmez. 3mm'den daha kalın, spagetti makarna görünümlü kalın damarlara Ambulatuvar Flebektomi (AP)uygulanır. Lokal anestezi altında, dikiş gerektirmeyen, 1mm'lik kesiler içinden, söz konusu damarlar çıkartılmaktadır. 'Orta-ileri' düzeyde venöz yetmezliğin bulunduğu durumlarda ise Endovenöz Trunkal Ablasyon(EVTA)uygulanır. Bu yöntemde lokal anestezi altında, damarın içine yerleştirilen bir kateter (ince boru) yardımı ile radyofrekans

enerjisi , lazer enerjisi (veya bir tür zamk) verilerek hasta damarının tahrip edilerek büzüştürülmesi ve iptal edilmesi hedeflenir. Orta-ileri venöz yetmezlik durumlarında kullanılan ve genelde EVTA işleminin tamamlayıcısı olan yönteme ise Doppler Altında Kimyasal Ablasyon (DGS) denir. Ultrason görüntüleme altında damarın içine

büzücü ilaç sıkılmaktadır.