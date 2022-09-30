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Her 9 kişiden biri risk altında! Meme kanseri bu kadınlarda daha fazla görülüyor

30.09.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında bulunuyor. Kansere yakalanan kişi sayısında her geçen gün artış görülüyor. Kanserin tehlikeli etkilerinden korunmak için özellikle risk altında olan kişilerin düzenli olarak muayene olması gerekiyor. Diğer kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor.

Her 9 kişiden biri risk altında! Meme kanseri bu kadınlarda daha fazla görülüyor

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olarak biliniyor. Oldukça riskli durumlara yol açan meme kanseri hakkında bilinçli olmak ve evde düzenli olarak meme kontrolü yapmak gerekiyor. Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, meme kanseri taramasının meme kanseri risklerini azalttığını belirtirken, kilolu kadınlarda riskin yüksek olduğunu söyledi.

ERKEN TEŞHİS İLE TAMAMEN KURTARILABİLİR

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Meme kanserinin tarama programlarıyla erken teşhis konulduğunda tamamen kurtulabilecek bir kanser türü olduğuna işaret eden Prof. Dr. Koyuncu, "Türkiye’de 9 kadından biri meme kanseri riski taşıyor. Meme kanserlerinin yüzde 10-15’i ailesel geçiş göstermekte. Birinci derece akrabalarında meme kanseri olanlarda mamografi çekilme yaşı 35’e inmektedir. Birinci derece akrabasından iki kişide meme kanseri görülen kadınların meme kanseri riski 3 kat artıyor" ifadelerini kullandı.

BU KİŞİLER RİSK ALTINDA

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Koyuncu, meme kanserinin daha çok 50’li yaşlardan sonra görüldüğüne dikkati çekerek, “Erken adet görmeye başlayan, geç adetten kesilen, hiç çocuk doğurmayan ya da 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapan, kilolu, ışın tedavisi alan kadınların meme kanserine yakalanma riski diğer kadınlara oranla fazla” ifadelerini kullandı.

SPOR YAPANLARIN MEME KANSERİ RİSKİ DAHA AZ

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Uzun süre doğum kontrol hapı ve menopoz ilaçları kullananların da meme kanserine yakalanma ihtimalinin kullanmayanlara göre bir miktar fazla olduğunu ifade eden Koyuncu, “Spor yapanlarda, organik ürünlerle beslenenlerde ve 16 aydan fazla emzirenlerde ise meme kanseri daha az görülüyor” dedi.

HİÇBİR BELİRTİ YOKKEN TESPİT EDİLEBİLİR

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Koyuncu, meme kanserinin taranabilir bir kanser türü olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir belirtisi yokken tespit edilip çok basit cerrahi girişimlerle tedavi edilebilir. Düzenli doktor muayenesi, 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi dediğimiz meme filminin çekilmesi önemlidir. Tarama yöntemleri meme kanserinden ölümleri azaltmaktadır” diye konuştu.


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