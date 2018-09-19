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Her beş saniyede bir çocuk önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 04:19 | Son Güncelleme

BM, 2017 yılında yaklaşık 6,3 milyon çocuğun ya da her beş saniyede 15 yaş altı bir çocuğun önlenebilir nedenler veya hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 15 yaş altı yaklaşık 6,3 milyon çocuğun birçoğunun önlenebilir nedenler ya da hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü, BM Nüfus Birimi ve Dünya Bankasının ortak raporunda, 2017 yılında her beş saniyede 15 yaş altı bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, yaklaşık 5,4 milyon çocuk ölümünün hayatlarının ilk beş yılında meydana geldiği aktarıldı.

Yeni doğan çocuk ölümlerinin, tüm ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğu vurgulanan raporda, acil önlem alınmazsa beş yaş altı 56 milyon çocuğun 2030'a kadar ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşıya erişim sıkıntısı nedeniyle ölüm riski olduğu ifade edildi.

Geçen yıl beş yaş altı çocuk ölümlerinin yarısının sahra altı Afrika ve yüzde 30'unun Güney Asya'da meydana geldiğine dikkat çekilen raporda, sahra altı Afrika'da her 13 çocuktan birinin 15 yaşından önce öldüğü bilgisi de paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Çocuk önlenebilir hastalıklar rapor

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