Her derde deva mucize zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytin, her zerresiyle insan sağlığına sağlık katan besinlerin başında geliyor. Zeytinin kendisi, zeytinyağı, zeytin çekirdeği ve zeytin ağacı yaprağı da sağlığı faydalarla ön plana çıkıyor. Tarih boyunca el üstünde tutulan zeytin; omega 3 ve omega 6 yağ asitleriyle tam bir sağlık deposu.

ZEYTİNİN FAYDALARI

Zeytinin içeriğindeki oleik asit, inflamasyonun ve kalp hastalığı riskinin azalması ile ilişkilidir. Hatta kanser tedavisinde iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Yüksek yağ içeriği zeytini sıra dışı bir meyve yapar. Zeytinde kansere karşı etken maddelerin yanı sıra A, E vitaminleri de mevcuttur. Bu vitamin ve maddeler kanser tümörlerinin oluşumunu engeller ve vücudu korur.

Demir, bakır minerali, kalsiyum ve sodyum açısından çok zengindir. Bu vitamin ve mineraller; kalp hastalığı riskini azaltır, kemik, kas ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir, aynı zamanda iltihabı azaltır.

Zeytin, kronik hastalık riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini korur.

ZEYTİN YERKEN DİKKAT!

Her zaman faydalarıyla ön planda olan zeytin, dikkatli tüketilmediğinde faydadan çok zarar verebilir.

Tükettiğiniz zeytinin içindeki tuz miktarı çok önemli. Tuz miktarı yüksek zeytinler ödem ve şişkinlik yapabilir. Zeytini bir süre suda bekleterek tuz miktarını azaltabilirsiniz.



