HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her detayı iğrenç! Aralarında üvey çocuğu da var... Evinde bulunan CD'lerde istismar görüntüleri ortaya çıktı

Her detayı iğrenç! Aralarında üvey çocuğu da var... Evinde bulunan CD'lerde istismar görüntüleri ortaya çıktı

05.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğrenç olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Y.K. isimli şahıs, aralarında birlikte yaşadığı kadının çocuğunun da olduğu altı çocuğa istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından şahsın evinde yapılan aramada, istismar görüntülerinin olduğu CD'ler ele geçirildi. Y.K. hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bazı suçlarda zanlıya yardım ettiği iddiasıyla birlikte yaşadığı kadın hakkında da 200 yıla kadar hapis isteniyor.

Her detayı iğrenç! Aralarında üvey çocuğu da var... Evinde bulunan CD'lerde istismar görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Polatlı'ya bağlı Şabanözü Mahallesi'nde yaşandı. Y.K. isimli şahsın, üvey çocuğu başta olmak üzere 4'ü erkek, 2'si kız toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sanığa ait evde yapılan aramalarda ele geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismar görüntüleri ortaya çıktı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN DA YARDIM ETMİŞ!

Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit' gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da birlikte yaşadığı A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (İHA)

Müge Anlı "Ülke gündemi yıkılırdı" diyerek isyan etmişti! Kız çocuğunu istismar olayında yeni gelişmeyi canlı yayında duyurduMüge Anlı "Ülke gündemi yıkılırdı" diyerek isyan etmişti! Kız çocuğunu istismar olayında yeni gelişmeyi canlı yayında duyurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!
Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."
Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"
Anahtar Kelimeler:
Ankara çocuk istismarı istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Geri adım atmak yok... Deniz ve Hava Kuvvetlerine talimat verildi!

İşte asgari ücret formülü

İşte asgari ücret formülü

En düşük memur maaşı için 11 bin TL iddiası!

En düşük memur maaşı için 11 bin TL iddiası!

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

Tarlada çalışırken telefon geldi, soluğu bankada aldı!

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

İzmir'de gergin dakikalar! AK Parti İl Başkanı Sürmeli, "Hepsinin isimlerini alın" dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.