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Her detayı korkunç: Eski sevgilisinin 15 yaşındaki kızını canice katletmişti! Mahkemede her şeyi inkar etti

03.08.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de eski sevgilisi Aylin Çetin'in 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı Büşra Kabataş’ı, cinsel istismarda bulunduktan sonra 25 yerinden bıçaklayarak öldürüp cesedini yakan sanık Taner Y., ilk kez hakim karşısına çıktı. Genç kızı canice öldüren sanık, mahkemede her şeyi inkar etti. Sanık Taner Y., "Maktulün üzerinde 25 bıçak darbesi varmış. 24’ü bana ait değil. Büşra’yı yakmadım ve cinsel istismarda bulunmadım" dedi. İşte kan donduran vahşetin detayları...

Her detayı korkunç: Eski sevgilisinin 15 yaşındaki kızını canice katletmişti! Mahkemede her şeyi inkar etti

Korkunç olay, 7 Ekim 2022 tarihinde sabah saatlerinde Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde yapılan incelemede 15 yaşındaki Büşra Kabataş’ın cesedi bulundu. Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, yaptığı araştırmalarda Büşra Kabataş’ın annesinin eski sevgisi tarafından canice işkence edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olay üzerine eski sevgili Taner Y., gözaltına alındı.

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"BÜŞRA’YI YAKMADIM VE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMADIM"

Kan donduran olayın bugün ilk mahkemesi Kandıra Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya maktulün ailesi, taraf avukatları ve tutuklu sanık Taner Y. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Taner Y., "Maktulün üzerinde 25 bıçak darbesi varmış. 24’ü bana ait değil. Bana ait sadece bir bıçak darbesi var. Büşra’yı yakmadım ve cinsel istismarda bulunmadım. 2016 yılında Aylin’in çalıştığı fabrikada işe başladım. 2018 yılında Aylin’den etkilendim ve sevgili olduk. Aylin, kızları Başak ve Büşra ile hep ilgilendim. Aylin ile telefonla konuşmamızda beni aldattığından şüphelendim. Olaydan 8 gün öncesine kadar düşünüp durdum. 8 gün boyunca Aylin’i takip ettim. 2 kez başka biriyle görüştüğünü gördüm. Aylin’i erkekle el ele tutuşurken de gördüm. Aylin’le konuşmak için kapısına gittim. Kapıda Büşra ile karşılaştım. Bana küfür ederek, ’Annem evde yok" diye konuştu.

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"TEKME ATMASI ÜZERİNE DENGEMİ KAYBEDİP ÜZERİNE DÜŞTÜM"

Maktulün kendisine küfür etmeye devam ettiğini söyleyen Taner Y., "Büşra bana, ’Annem zor zamanlar için seni kullandı. Başka sevgilisi vardı’ dedi. Büşra’nın annesi tarafından doldurulduğunu düşündüm. Çünkü, Büşra’nın o güne kadar küfür dahi ettiğini duymamıştım. Kolundan tutup yukarı zorla çıkardım. Büşra odaya gitti ve konuşmaya devam etti. Büşra susmayınca korkutmak amacıyla mutfaktan bıçak aldım. O sırada Büşra, yatağına uzanmış hakaretler ediyordu. Büşra’nın bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak dik bir şekilde boğazına saplandı. Şoktaydım, kendimi dışarı attım. Üzerimde bulunan elektroşok cihazını, bıçağı ve elbiselerimi çöpe attım. Yakıcı alet bana ait değil. Elektroşoku hiç kullanmadım. Büşra’nın o güne kadar kötülüğünü görmemiştim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, internetten cinayeti planlama ilgili aramalar yaptığını ve iddianamede yer aldığını hatırlattı. Bunun üzerine sanık, "Hiçbir iddiaya katılmıyorum. Ben sadece bıçak kullandım" şeklinde konuştu.

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"SANIĞI KIZLARIMLA TANIŞTIRDIM, EVLİLİK DÜŞÜNCEMİZ VARDI"

Anne Aylin Çetin mahkemede verdiği ifadede, "Taner ile Mayıs 2022 tarihinde sevgili olduk. Sanığı kızlarımla tanıştırdım, evlilik düşüncemiz vardı. 3-4 defa evimize geldi. Beraber kahvaltı yaptık. Benim çocuğumun olması, Taner’in çocuğunun olmamasından dolayı ayrıldık. Olay günü doktor randevuma gitmiştim" ifadelerini kullandı. Annenin ardından söz verilen baba Beytullah Kabataş ise, "Olayı Aylin’in beni aramasıyla öğrendim. Aylin bana evde yangın çıktığını ve Büşra’nın evde olduğunu söyledi. Sanığı tanımıyorum. Çocuklarım da sanık hakkında bana bir şeyden bahsetmedi" diye konuştu.

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"SANIK KIZIMIZI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE KABUL ETMEDİ"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Büşra’nın aile avukatı Cemal Tınarlıoğlu, "Dosyada bütün deliller sabit. Ancak sanık olayları başka yerlere çekerek kızımızı öldürdüğünü de kabul etmedi. Sadece bıçakla yaralandıktan sonra gittiğini, işkence olaylarının hiçbirinin kendisine ait olmadığını söyledi. Suçtan kurtulmak için bunları söyledi. 30 yıllık hukukçuluk hayatımda gördüğüm en vahşi cinayetlerden bir tanesi. Bunun affedilir hiçbir yanı yok. Katledilen kızımız hiçbir şeyden haberi olmadan okula giderken vahşice cinayete kurban gitti" dedi.

İHA

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