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Her evde bulunuyor: Bu doğal yöntem ile etrafınızdaki böceklere elveda

17.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesi hevesle beklense de bu aylarda sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan böceklerin sayısı oldukça artıyor. Özellikle bahçede ve balkonda böcekler nedeniyle rahat duramıyorsanız aşağıdaki doğal yöntemleri mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu yöntemler sayesinde böcek ısırıklarından oldukça kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Her evde bulunuyor: Bu doğal yöntem ile etrafınızdaki böceklere elveda

Bahçe ve balkon keyfi yapmayı seviyor ama ortaya çıkan böceklerden rahatsız mı oluyorsunuz? Böcekler oldukça rahatsız edici olabiliyor, onlardan uzak durmak adına bir sürü yöntem deniyor ancak başarılı olamıyorsanız aşağıda yer alan doğal yöntemleri mutlaka denemeniz gerekiyor. Her evde bulunan malzemeler ile böcek derdinizden kurtulmanız mümkün.

TARÇIN

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Tarçın, oldukça etkili bir böceksavar! Özellikle yürüyen haşerelerden kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz. Kapı eşiklerine, balkon köşelerine, pencere kenarlarına biraz tarçın serpiştirin. Bu sayede balkonunuzu böceklerden, karıncalardan ve sinekten koruyabilirsiniz. Ayrıca çiçek topraklarına bir miktar tarçın dökmek çiçeklerinizin böceklenmesini de engeller. Bunun yanında tarçın esanslı yağları vücudunuza sürerek sinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.

FESLEĞEN

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Bahçenize ve balkonunuza gelen küçük misafirleri uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri de fesleğen koymak. Fesleğen, kokusuyla sinekleri ortamdan uzaklaştırır. Cam ve kapı önlerine, balkona, bahçeye ve evin içerisine koyacağınız fesleğenler sayesinde böcek ve sinekleri uzak tutabilirsiniz.

LAVANTA

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Tıpkı fesleğen gibi lavanta da sinek ve böcek kovucu bir özelliğe sahip. Bahçenizin güneş alan yerlerine ekeceğiniz ya da balkondaki saksılarınıza koyacağınız lavantalar sizi sineklerden koruyacak. Ayrıca kıyafetlerinizi güvelerden ve pireden korumak için de lavanta kullanabilirsiniz.

LİMON OTU

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Sivrisinek ve karasinek düşmanı olan bir diğer bitki ise limon otu. Balkonunuzdan ve bahçenizden sinekleri uzak tutmak için limon otundan faydalanabilirsiniz.

SİRKE

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Doğal malzemelerle hazırlayacağınız bir sinek kovucu spreye ne dersiniz? Bunun için en temel malzememiz sirke! Bir bardak su ile bir bardak beyaz sirkeyi karıştırın.1/3 bardak doğal içerikli bulaşık deterjanını bu karışıma ekleyin. İyice karıştırın ve sinek kovucunuz hazır! Bu karışımı sprey şişesine doldurarak bahçenizde, balkonunuzda, istediğiniz her yerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

PORTAKAL/LİMON KABUĞU

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Turunçgil kabuklarını balkonunuzun farklı yerlerine koyun. Bu kabuklar yaydıkları kokuyla sinekleri ve böcekleri oradan uzaklaştıracak.

SÜT VE ŞEKER

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Özellikle bahçede yemek yerken sineklerin size gelmesini istemiyorsanız kendinizden uzak bir yere süt ve şekerle tuzak kurun. Süt ve şeker sinekleri kendisine çekeceği için rahatça yemeğinizi yiyebilirsiniz.

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