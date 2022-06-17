Her evde bulunuyor: Bu doğal yöntem ile etrafınızdaki böceklere elveda

Bahçe ve balkon keyfi yapmayı seviyor ama ortaya çıkan böceklerden rahatsız mı oluyorsunuz? Böcekler oldukça rahatsız edici olabiliyor, onlardan uzak durmak adına bir sürü yöntem deniyor ancak başarılı olamıyorsanız aşağıda yer alan doğal yöntemleri mutlaka denemeniz gerekiyor. Her evde bulunan malzemeler ile böcek derdinizden kurtulmanız mümkün.

TARÇIN

Tarçın, oldukça etkili bir böceksavar! Özellikle yürüyen haşerelerden kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz. Kapı eşiklerine, balkon köşelerine, pencere kenarlarına biraz tarçın serpiştirin. Bu sayede balkonunuzu böceklerden, karıncalardan ve sinekten koruyabilirsiniz. Ayrıca çiçek topraklarına bir miktar tarçın dökmek çiçeklerinizin böceklenmesini de engeller. Bunun yanında tarçın esanslı yağları vücudunuza sürerek sinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.

FESLEĞEN

Bahçenize ve balkonunuza gelen küçük misafirleri uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri de fesleğen koymak. Fesleğen, kokusuyla sinekleri ortamdan uzaklaştırır. Cam ve kapı önlerine, balkona, bahçeye ve evin içerisine koyacağınız fesleğenler sayesinde böcek ve sinekleri uzak tutabilirsiniz.

LAVANTA

Tıpkı fesleğen gibi lavanta da sinek ve böcek kovucu bir özelliğe sahip. Bahçenizin güneş alan yerlerine ekeceğiniz ya da balkondaki saksılarınıza koyacağınız lavantalar sizi sineklerden koruyacak. Ayrıca kıyafetlerinizi güvelerden ve pireden korumak için de lavanta kullanabilirsiniz.

LİMON OTU

Sivrisinek ve karasinek düşmanı olan bir diğer bitki ise limon otu. Balkonunuzdan ve bahçenizden sinekleri uzak tutmak için limon otundan faydalanabilirsiniz.

SİRKE

Doğal malzemelerle hazırlayacağınız bir sinek kovucu spreye ne dersiniz? Bunun için en temel malzememiz sirke! Bir bardak su ile bir bardak beyaz sirkeyi karıştırın.1/3 bardak doğal içerikli bulaşık deterjanını bu karışıma ekleyin. İyice karıştırın ve sinek kovucunuz hazır! Bu karışımı sprey şişesine doldurarak bahçenizde, balkonunuzda, istediğiniz her yerde rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

PORTAKAL/LİMON KABUĞU

Turunçgil kabuklarını balkonunuzun farklı yerlerine koyun. Bu kabuklar yaydıkları kokuyla sinekleri ve böcekleri oradan uzaklaştıracak.

SÜT VE ŞEKER

Özellikle bahçede yemek yerken sineklerin size gelmesini istemiyorsanız kendinizden uzak bir yere süt ve şekerle tuzak kurun. Süt ve şeker sinekleri kendisine çekeceği için rahatça yemeğinizi yiyebilirsiniz.



