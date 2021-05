Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü Hindistan'da at için cenaze! Yüzlerce kişi katıldı

Günlük yaklaşık olarak 4 bin ölümün, 200 bine yakın vakanın gerçekleştiği Hindistan'da, enfeksiyona bağlı olarak gelişen kara mantar hastalığı da tehlikeli boyutlara tırmanmayı sürdürüyor.

Ancak ülke 'kutsal' kabul ettiği değerlerden ne olursa olsun vazgeçmiyor. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir atın cenazesine katılan köylüler inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yüzlerce kişi at için saatler süren bir cenaze merasimi düzenledi.

Thousands of people flout COVID norms in Maradimath village in Belagavi district. Covid protocol flouted in the name of tradition and funeral. pic.twitter.com/5tXpjqlWPy