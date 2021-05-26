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Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü Hindistan'da at için cenaze! Yüzlerce kişi katıldı

26.05.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde en çok koronavirüs vakası görülen ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan, Covid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor. Ancak ülke, virüsün bu kadar pençesindeyken 'kutsal' saydıkları şeylere de saygı göstermeyi sürdürüyor. Ölen bir atın cenazesine katılan yüzlerce kişi sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak cenaze töreni düzenledi.

Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü Hindistan'da at için cenaze! Yüzlerce kişi katıldı

Günlük yaklaşık olarak 4 bin ölümün, 200 bine yakın vakanın gerçekleştiği Hindistan'da, enfeksiyona bağlı olarak gelişen kara mantar hastalığı da tehlikeli boyutlara tırmanmayı sürdürüyor.

Ancak ülke 'kutsal' kabul ettiği değerlerden ne olursa olsun vazgeçmiyor. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir atın cenazesine katılan köylüler inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yüzlerce kişi at için saatler süren bir cenaze merasimi düzenledi.

Yaşamını yitiren atın öncelikle yerel bir tapınağa adandığı belirtildi. Hafta başında da yerel halk, bölge gurusu Shri Kadasiddeshwar'a dua ederek atı köyde özgürce otlaması için serbest bıraktı. Cuma gecesi ise at beklenmedik bir şekilde öldü ve ertesi gün köylüler, tapınak kahini Sri Pavadeshwar Swami öncülüğünde organize edilen bir yakma töreni düzenledi.

ATIN VİRÜSE KARŞI KORUDUĞUNA İNANILIYOR

Kalabalık, dini bir örgüte ait olan atı, kendilerini virüse karşı koruyan "koruyucu tanrı" olarak gördükleri için uygun bir şekilde uğurlamak için toplanmıştı.

Covid-19 testi yapılan köy halkının 14 gün boyunca evlerinden çıkması yasaklandı.

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