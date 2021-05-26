Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü Hindistan'da at için cenaze! Yüzlerce kişi katıldı

Günlük yaklaşık olarak 4 bin ölümün, 200 bine yakın vakanın gerçekleştiği Hindistan'da, enfeksiyona bağlı olarak gelişen kara mantar hastalığı da tehlikeli boyutlara tırmanmayı sürdürüyor.

Ancak ülke 'kutsal' kabul ettiği değerlerden ne olursa olsun vazgeçmiyor. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir atın cenazesine katılan köylüler inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yüzlerce kişi at için saatler süren bir cenaze merasimi düzenledi.

Thousands of people flout COVID norms in Maradimath village in Belagavi district. Covid protocol flouted in the name of tradition and funeral. pic.twitter.com/5tXpjqlWPy — Suraj Suresh (@Suraj_Suresh16) May 24, 2021

Yaşamını yitiren atın öncelikle yerel bir tapınağa adandığı belirtildi. Hafta başında da yerel halk, bölge gurusu Shri Kadasiddeshwar'a dua ederek atı köyde özgürce otlaması için serbest bıraktı. Cuma gecesi ise at beklenmedik bir şekilde öldü ve ertesi gün köylüler, tapınak kahini Sri Pavadeshwar Swami öncülüğünde organize edilen bir yakma töreni düzenledi.

ATIN VİRÜSE KARŞI KORUDUĞUNA İNANILIYOR

Kalabalık, dini bir örgüte ait olan atı, kendilerini virüse karşı koruyan "koruyucu tanrı" olarak gördükleri için uygun bir şekilde uğurlamak için toplanmıştı.

Covid-19 testi yapılan köy halkının 14 gün boyunca evlerinden çıkması yasaklandı.



