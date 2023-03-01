Her gün spor yapılır mı? Her gün spor yapmak kasları eritir mi, her gün spor yapmak zararlı mı?

Spora yeni başlayan insanların öncelikle beklentilerini açıkça belirlemesi önemlidir. Spor, profesyonel sporcu olmak, fit ve formda bir vücuda sahip olmak ya da sağlıklı olmak gibi farklı sebeplerle yapılabilir. Beklentilere karar verildikten sonra diyetisyen, spor koçu, personal trainer, spor eğitmeni gibi uzmanlara danışıldıktan sonra program yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde sakatlanma gibi sağlık sorunları yaşamadan düzenli spor hayatınıza dâhil olur.

Her gün spor yapmak doğru mu?

Sağlıklı ve verimli bir şekilde spor yapmak için bireylerin mental olarak hazır olması da önem taşır. Günlük rutin işleri aksatmadan ve spor yapmak için kendinizi zorlamadan sporu hayatınıza katmanız tavsiye edilir. Kendinizi hazır hissetmeniz ve motive olmanız yaptığınız sporun size katacaklarını da arttırır. Sonuçta her insanın iyi hissetmediği, enerjik olmadığı günler olabilir. Böyle günlerde spora ara vermek kötü bir seçenek değildir. Spor yapmak kadar dinlenmenin de önemli olduğu uzmanlar tarafından sıkça söylenir. Kasların özellikle dinlenme zamanlarında geliştiği unutulmamalıdır. Uzun yıllar farklı spor aktivitelerine devam edebilmek için küçük ve kararlı adımlar atmak motive olmanızı kolaylaştırır. Gündelik yaşamı etkilemeden adım adım ilerlemek sporu daha iyi benimsemenizi sağlar.

Her gün spor yapmak zararlı mı?

Düzenli olarak spor yapmaya başlanmadan önce kişinin bedenini tanıması gereklidir. Farklı spor türlerine engel olacak bir sağlık sorunun olup olmadığı öğrenilmelidir. Bu sayede spor çok geniş bir kavram olduğu için herkese uygun programlar oluşturulabilir. Performans yoğunluğunun az olduğu spor türleri her gün yapıldığında bir sorun oluşturmaz. Bu spor türlerini sıralayacak olursak:

Yürüme

Hafif tempoda koşu

Bisiklet sürme

Yüzme

İp atlama

Müzik eşliğinde tempolu dans

Aerobik egzersiz

Bunun yanında her gün ağırlık çalışmak gibi yoğun tempolu aktiviteler profesyoneller tarafından önerilmez. Yoğun egzersizlerin bedende fiziksel zorlanmalar ve stres yaratması gibi olumsuz etkileri olabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da bu yapılan sporların süresidir. Spora yeni başlanıldığı zaman egzersiz çeşidi kadar yapıldığı süre de kontrol edilmelidir. Bedenin verdiği tepkilere bakılarak kişi kendini tanır ve nasıl çalışması gerektiği zamanla daha net anlaşılır.

Her gün spor yapmak kasları eritir mi?

Her gün spor yapmanın en büyük olumsuz etkisi uzmanlara göre vücudun sakatlanma riskini arttırmasıdır. Vücudunuza yeterli zamanı vermek gereklidir. Dinlenme süresince vücut toparlanır ve kaslar gelişme dönemine girer. Fakat yine de her gün spor yapmak kasları eritir ifadesi doğru değildir. Yalnızca gelişim sürecini yavaşlatma gibi etkileri olabilir. Spor bir takıntı hâline getirilmemelidir. Sporun fiziksel faydalarının yanı sıra psikolojik faydaları uzun soluklu ve sağlıklı bir hayata başlamanıza yardımcı olabilir. Spor bu yönü gözden kaçırılmadan değerlendirilmelidir.

Spor yaparken kaçırılmaması gereken bir nokta da spora başlamadan önce ısınma hareketlerinin yapılmasıdır. Yapılmadığı takdirde kaslara kramp girebilir, çeşitli sağlık sorunları ve sakatlıklar yaşanabilir. Herhangi bir spora başlamadan önce ısınmak için yürüyüş ve hafif tempolu koşu yapmak gibi az yoğunluğa sahip egzersizler tercih edilebilir. Esneme hareketleri de ısınmanın ardından yapılarak beden daha tempolu egzersizlere hazırlanır. Isınma ve esneme hareketleri vücuttaki koordinasyonu arttırır ve kondisyonu güçlendirir. Egzersiz tamamlandığında ise gerdirme ve soğuma hareketlerinin yapılması önerilir. Bu şekilde çalışan kaslarda biriken laktik asitlerin uzaklaştırılması sağlanır. Kas ağrılarının önüne geçilebilir.

Gün içinde spor ne zaman yapılmalı?

Spor yapmak için günün farklı saatleri tercih edilebilir. Günlük hayatınıza göre planlamalar yapabilirsiniz. Kendinizi zinde ve iyi hissettiğiniz anlarda spor yapmak daha verimli olacaktır. Ancak araştırmalara göre sabah uyandıktan sonra ve kahvaltıdan önce kardiyo yapmak yağ yakımının daha fazla olmasını sağlar. Bu şekilde daha fazla kalori yakıldığı görülmüştür. Fakat bu tempoya alışkın değilseniz bedeninizi yormamanız önerilir. Süreler ve tempo yoğunlukları kademe kademe artırılabilir. Bunun yanında gün içinde ne zaman spor yapılacağından çok biyolojik saatinizin uygun olması önemlidir. Gün içinde en hazır hissettiğiniz zamanlarda spordan daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Uzmanlar tarafından spordan hemen önce ve sonra beslenme tavsiye edilmemektedir. Antrenmandan 1-2 saat önce ve sonra ağır yemekler yememeniz önerilir.

Haftada kaç gün spor yapılmalı?

Antrenmanın ne kadar süreceği ve haftada kaç gün yapılacağı soruları da yine her birey için farklı olabilir. Ne için spor yapıldığına göre bu cevaplar değişebilir. Örneğin profesyonel sporcular haftanın 6 gününde spor yapıp 1 günü dinlenmeye ayırabilirler. Fakat bu yoğun çalışmalar uzmanların gözetiminde yapılır. Diğer taraftan sağlıklı bir bedene sahip olmak için spor yapılıyorsa haftada 3-4 gün düzenli çalışmak yeterli olur. Önemli olan dinlenmenin aksatılmaması ve spor yapılan günlerin ardışık olmamasıdır. Düzenli spor yapmanın faydalarıysa aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Uyku düzenini sağlaması

Uykunun kalitesini arttırması

Bağırsakların sağlığını desteklemesi

Uzun bir hayat için pozitif etki etmesi

Zihinsel sağlığı desteklemesi

Kalbi düzenli çalıştırması

Hareket enerjisini arttırması

Stresi azaltması

Vücuda esneklik kazandırması

Kilo vermek için evde kaç günde bir spor yapılmalı?

Uzmanlar sağlıklı bir şekilde zayıflamak için haftanın 3-4 günü düzenli spor yapmanın gerekli olduğunu belirtir. Süresi yapılan çalışmaya göre değişebilir. Kilo vermek için öncelikli amaç yağ yakmaktır. Buna yönelik egzersiz programı oluşturmak gerekir. Evde spor yapmak içinse öncelikle adım egzersizi, mekik, şınav, plank gibi alet gerektirmeyen egzersizler tercih edilebilir. Bunlara ek olarak ekipmanlar ile ağırlık kaldırma, ip atlama, koşu bandı ve pilates malzemeleri kullanma, esnek bantlardan yararlanma sayılabilir.



