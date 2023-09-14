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Her gün tüketiliyor ama verdiği zararlar inanılmaz! Prof. Dr. büyük tehlikeyi açıkladı

14.09.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poşet çaylar günlük hayatta hem hızlı hem de pratik olması nedeniyle tercih ediliyor. Özellikle iş yerlerinde sıklıkla tüketilen poşet çayların verdiği zararlar ortaya çıktı. Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, plastikten yapılan poşet çaylarda kanserojen etkisi ve kısırlık tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Her gün tüketiliyor ama verdiği zararlar inanılmaz! Prof. Dr. büyük tehlikeyi açıkladı

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, poşet çayların bir kısmında sıcak suyla temas edildikten sonra epiklorohidrin denilen bir maddenin ortaya çıktığını ifade etti. Bu maddede kanserojen etkisi bulunduğunu ve bağışıklık sistemini düşürdüğünü anlatan Prof. Dr. Arıca, "En önemlisi de kısırlığa yol açan bir madde. Özellikle poşet çaylarda sıcak suyla temastan sonra oluşan epiklorohidrin vücutta dağılıyor. Kısa vadede ve orta vadede bir takım hasarlar oluşturabiliyor" dedi.

KISIRLIK TEHLİKESİ VE KANSEROJEN ETKİSİ

Poşet içindeki çayın gözükmesi halinde bunun kuvvetle muhtemel plastikten yapılmış olduğuna dikkati çeken Arıca, "Zaten poşet çayların dörtte biri plastikten yapılmakta. Plastik de sıcak suyla temas ettiği zaman epiklorohidrin dediğimiz kanserojen, bağışıklık sistemini düşüren ve kısırlığa yol açabilir" dedi.

POŞET ÇAY

DEMLEME ÇAYLAR TERCİH EDİLMELİ

Arıca, plastikten yapılan çay poşetleri yerine demleme çayların tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:

"Özellikle ülkemiz gibi çaydan zengin olan bölgelerde demleme çayı tercih etmeliyiz. Poşet çaylara pek kaymamalıyız. Özellikle piramit şeklindeki poşet çaylarda plastik olma ihtimali daha yüksek. Doğal liflerden oluşan veya muz yaprağından oluşan poşet çaylar doğal, organik olunca onlar içilebilir. Plastik yapılanlardan özellikle içmemeliyiz."

(İHA)

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