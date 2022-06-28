Her gün zerdeçal yerseniz ne olur? Sonuçları şaşırtıcı

Zerdeçal, lezzetinin yanı sıra sağlık için faydalarıyla ön planda olan bir baharattır. Yüzyıllar boyunca başta Asya olmak üzere birçok ülkede doğal ağrı kesici olarak kullanılan zerdeçal, kanserin yayılmasını engeller.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR

Zerdeçal, kilo verme sürecini hızlandırır. Zerdeçalı toz olarak tükettiğinizde karbonhidratların yağ olarak depolanmasını önleyerek kilo alımını engeller.

YAŞLANMAYA KARŞI ETKİLİDİR

Zerdeçal, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde yaşlanma etkilerini yavaşlatabilir. Yaşlanma, hücre hasarının meydana getirdiği etkilerdir. Antioksidanlar, serbest radikallerin ve toksinlerin zararlı etkilerini emerek hücre hasarını önler.

DEPRESYONLA SAVAŞIR

Zerdeçal ayrıca depresyonla savaşmaya yardımcı olabilir. Zerdeçal ve depresyon arasındaki bağlantı üzerine araştırma yapıldı. Bu çalışma, zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkuminin depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğu ortaya çıktı.

DETOKS ETKİSİ YARATIR

Zerdeçal, karaciğer üzerinde bir etkisi olabileceğinden, tesadüfi olmayan çoğu vücut detoks programında kullanılmaktadır. Karaciğer, detoksa ihtiyacı olan bir organdır. Çalışmalar, zerdeçal tozunun karaciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini göstermiştir.

ALZHEIMER’A KARŞI KORUYUCU ETKİSİ VAR

Alzheimer hastalığı demansın en yaygın şeklidir. Ancak zerdeçal bunu önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal ayrıca beyin ve özellikle hafıza için iyidir. Düzenli zerdeçal tüketimi de Parkinson hastalığı riskini azaltır.

DOĞAL AĞRI KESİCİDİDİR

Zerdeçal Asya'da yüzyıllardır ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Zerdeçalın romatizma ve osteoartritte ağrıyı, bazen tıbbi tedavilerden bile daha fazla azalttığı ortaya çıkmıştır. Etkili ancak zararsız bir ağrı kesici arıyorsanız zerdeçal iyi bir seçenektir.

KANSERİN YAYILMASINI ENGELLER

Bazı araştırmalara göre zerdeçaldaki kurkumin kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor.

KALP KRİZİNİ ÖNLEYEBİLİR

Kolesterol seviyelerini düşürür ve böylece kalp krizi riskini önler. Araştırmaya göre, sadece bir hafta zerdeçal almak, kolesterol seviyelerinde önemli bir iyileşme sağlıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Zerdeçal, vücudun yiyecekleri sindirmesini kolaylaştırır. Bağırsak problemleriniz varsa mutlaka deneyin. Kurkumin, mide ülserlerinin önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar ve ayrıca karaciğer fonksiyonunu destekler.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR

Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen zerdeçal, içeriğinde C vitamini ile vücuda güç veriyor. Afrodizyak etki gösterip cinsel gücü artırıyor. Doğurganlığı destekliyor.



