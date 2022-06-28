HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her gün zerdeçal yerseniz ne olur? Sonuçları şaşırtıcı

Her gün zerdeçal yerseniz ne olur? Sonuçları şaşırtıcı

28.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zerdeçal, adını sık sık duyduğumuz faydalarıyla ön plana çıkan baharatlardan biridir. 'Süper besin' olarak adlandırılan zerdeçal hakkında 600’den fazla araştırma ve çalışma gerçekleştirildi. Uzun yıllardır iyileştirici özelliğiyle ön plana çıkan zerdeçal, aynı zamanda yemeklere lezzet katar. Doğal bir ağrı kesici olan zerdeçal, mucizevi etkileri ile birçok konuda iyileşmeyi destekler.

Her gün zerdeçal yerseniz ne olur? Sonuçları şaşırtıcı

Zerdeçal, lezzetinin yanı sıra sağlık için faydalarıyla ön planda olan bir baharattır. Yüzyıllar boyunca başta Asya olmak üzere birçok ülkede doğal ağrı kesici olarak kullanılan zerdeçal, kanserin yayılmasını engeller.

iStock-179485061

ZERDEÇALIN FAYDALARI

KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR

Zerdeçal, kilo verme sürecini hızlandırır. Zerdeçalı toz olarak tükettiğinizde karbonhidratların yağ olarak depolanmasını önleyerek kilo alımını engeller.

YAŞLANMAYA KARŞI ETKİLİDİR

Zerdeçal, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde yaşlanma etkilerini yavaşlatabilir. Yaşlanma, hücre hasarının meydana getirdiği etkilerdir. Antioksidanlar, serbest radikallerin ve toksinlerin zararlı etkilerini emerek hücre hasarını önler.

DEPRESYONLA SAVAŞIR

Zerdeçal ayrıca depresyonla savaşmaya yardımcı olabilir. Zerdeçal ve depresyon arasındaki bağlantı üzerine araştırma yapıldı. Bu çalışma, zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkuminin depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğu ortaya çıktı.

iStock-965503302

DETOKS ETKİSİ YARATIR

Zerdeçal, karaciğer üzerinde bir etkisi olabileceğinden, tesadüfi olmayan çoğu vücut detoks programında kullanılmaktadır. Karaciğer, detoksa ihtiyacı olan bir organdır. Çalışmalar, zerdeçal tozunun karaciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini göstermiştir.

ALZHEIMER’A KARŞI KORUYUCU ETKİSİ VAR

Alzheimer hastalığı demansın en yaygın şeklidir. Ancak zerdeçal bunu önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal ayrıca beyin ve özellikle hafıza için iyidir. Düzenli zerdeçal tüketimi de Parkinson hastalığı riskini azaltır.

iStock-1315354434

DOĞAL AĞRI KESİCİDİDİR

Zerdeçal Asya'da yüzyıllardır ağrı kesici olarak kullanılmıştır. Zerdeçalın romatizma ve osteoartritte ağrıyı, bazen tıbbi tedavilerden bile daha fazla azalttığı ortaya çıkmıştır. Etkili ancak zararsız bir ağrı kesici arıyorsanız zerdeçal iyi bir seçenektir.

KANSERİN YAYILMASINI ENGELLER

Bazı araştırmalara göre zerdeçaldaki kurkumin kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor.

KALP KRİZİNİ ÖNLEYEBİLİR

Kolesterol seviyelerini düşürür ve böylece kalp krizi riskini önler. Araştırmaya göre, sadece bir hafta zerdeçal almak, kolesterol seviyelerinde önemli bir iyileşme sağlıyor.

iStock-491838137

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Zerdeçal, vücudun yiyecekleri sindirmesini kolaylaştırır. Bağırsak problemleriniz varsa mutlaka deneyin. Kurkumin, mide ülserlerinin önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynar ve ayrıca karaciğer fonksiyonunu destekler.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIYOR

Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen zerdeçal, içeriğinde C vitamini ile vücuda güç veriyor. Afrodizyak etki gösterip cinsel gücü artırıyor. Doğurganlığı destekliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye tatili burnundan geldi! Kimyasal yanık uyarısıTürkiye tatili burnundan geldi! Kimyasal yanık uyarısı
Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurduRusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Türk Ocakları’nda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu krizi!

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz

Yatak odasında sarımsakla fark yaratın: Etkisi inanılmaz

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Son kararı vermeden önce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.