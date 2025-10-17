Her kadın menopozu farklı yaşar! Sağlıklı bir menopoz için uyarılar: Bu kontrolleri ihmal etmeyin!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nevin Numanoğlu, "18 Ekim Dünya Menopoz Günü" kapsamında menopoz süreci ve tedavi yaklaşımları hakkında açıklamalarda bulundu.

"DETAYLI ÖYKÜ VE AİLE GEÇMİŞİ ÖNEMLİDİR"

Op. Dr. Numanoğlu, menopozdaki her kadının ihtiyaçlarının farklı olduğunu belirterek bireysel değerlendirmenin önemine dikkat çekti. Numanoğlu, "Menopoz döneminde düzenli sağlık kontrolleri, hem erken teşhis hem de yaşam kalitesinin korunması açısından kritik bir rol oynar. Bu süreçte detaylı öykü ve aile geçmişi alınması, genel sağlık durumunu ortaya koymak için önemlidir. Geniş kapsamlı biyokimyasal testler muhtemel risklerin önceden belirlenmesine yardımcı olur" dedi.

SMEAR TESTLERİNİN ÖNEMİ

Yıllık smear testlerinin rahim ağzı sağlığı açısından aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Numanoğlu, "Mamografi ve meme ultrasonu, meme kanseri açısından erken teşhis imkanı sunar. Menopoza girmeden önce yaşanan kanama düzensizlikleri normal kabul edilmemeli ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. Yılda en az bir kez yapılan jinekolojik muayene, muhtemel sağlık sorunlarını erken fark etmek açısından büyük önem taşır" diye konuştu.

MENOPOZ DÖNEMİNDE CİNSEL SAĞLIĞI KORUMAK MÜMKÜN

Menopoz döneminde östrojen hormonunun azalmasıyla vajinal bölgede değişikliklerin ortaya çıktığını belirten Numanoğlu, "Vajinal kuruluk, yanma, tahriş ve ağrılı cinsel ilişki bu dönemde sık karşılaşılan şikayetler arasındadır. Uygun vajinal ilaç tedavileri sayesinde bu şikâyetler hafifletilebilir. Bu tedaviler yalnızca cinsel hayatı rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarının ve idrar kaçırma sorunlarının azalmasına da yardımcı olur" dedi.

Numanoğlu, düzenli doktor kontrolü, kişiye özel tedavi planlaması, sağlıklı beslenme, egzersiz ve eşler arası açık iletişimin menopoz döneminde cinsel sağlığın korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

"HORMON REPLASMAN TEDAVİSİYLE YAŞAM KALİTESİ ARTIRILABİLİYOR "

Hormon Replasman Tedavisi’nin (HRT) menopoz döneminde sık kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirten Numanoğlu, "Meme kanseri riski nedeniyle endişe oluştursa da her kadın için bu tedavi sakıncalı değildir. Tedaviye başlanıp başlanmayacağı, fayda ve risk dengesine göre kişiye özel şekilde değerlendirilmelidir. Doğru hasta seçildiğinde HRT, menopoz belirtilerini azaltarak yaşam kalitesini artırabilir" dedi.

"OSTEOPOROZ RİSKİNİ AZALTARAK KEMİK SAĞLIĞINI KORUR"

Numanoğlu, rahim ve meme kanseri öyküsü bulunan kadınlarda, açıklanamayan vajinal kanamalarda, karaciğer hastalıklarında, pıhtı atma riski yüksek olanlarda, hipertansiyon ve aşırı sigara kullanımı bulunanlarda HRT’nin önerilmediğini belirtti. HRT’nin sıcak basması, gece terlemesi, uykusuzluk ve vajinal kuruluk gibi belirtilerin hafifletilmesinde etkili olduğunu kaydeden Numanoğlu, "Ayrıca osteoporoz riskini azaltarak kemik sağlığını korur. Ancak her tedavide olduğu gibi bu süreçte de düzenli doktor kontrolü büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır