Her kadının aklındaki soru: O parçanın amacı ne?

Kadın sağlığı çok hassas ve dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Kadın hastalıkları günlük hayatı işkenceye çevirirken ihmal edildiğinde tahribatı büyük sonuçlara bile yol açabilir. Bu sebepten ötürü kadın iç çamaşırlarında bazı ufak detaylar eklenmiştir.

O KUMAŞIN AMACI NE?

Kadın iç çamaşırlarının içinde bir tür bölme olduğu giyen herkes tarafından fark edilmiştir. İç çamaşırının içine dikilen kumaşın amacı genital bölgede hijyeni sağlamak.

Bu ekstra kumaş parçası, kalın dikişleri olması nedeniyle özellikle dar kot veya pantolon giyerken genital bölgenizi korumaya yardımcı oluyor. Ve cinsel organınızın daha iyi nefes almasını sağlıyor.

Kadın genital organı vücudun en savunmasız kısmıdır. Kadınların genital bölgesi nemli bir alan olması nedeniyle dışarıdan iltihaplanmaya neden olabilecek bir sürü etkiyle karşılaşır.

Bu ekstra kumaş parçası zararlı olabilecek bakteriyel sorunlara karşı korur. Fazladan kumaş daha iyi nefes almasını sağlar. Bakteriler üreme şansı bulamaz.



