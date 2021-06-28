Her kadının bilmesi gerekiyor! Tayt giyerken dikkat edilmesi gereken noktalar

Önceki yıllarda tayt denilince çoğu kişinin aklına spor ve spor salonu geliyordu. Ancak günümüzde topuklu ayakkabı ile kullanılan taytlarla birlikte spor algısı yerle bir edildi. Sizler için taytla yapılan kombinlere özel ipuçları veriyoruz.

YÜKSEK BEL TAYTLARI TERCİH EDİN

Düşük bel taytlar, vücudun belirli kısımları olduğundan daha kilo gösterebilir. Yüksek belli taytlar kalça kısmını toparlayarak hatları daha kusursuz bir görüntüye kavuşturur. Aynı zamanda günlük aktiviteler içinde daha yüksek bir hareket kabiliyeti sunar.

GÖSTERİŞLİ BASKILARDAN UZAK DURUN

Büyük ve parlak desenli baskılar, kıyafetin geri kalanından tüm dikkati üzerine çeker. Aynı zamanda büyük baskılar vücuda daha fazla hacim kazandırır. Belinizi daha ince göstermek, dikkatleri kalça bölgesinden uzaklaştırmak için düz ve koyu renk taytları tercih edebilirsiniz.

UYUMLU RENKLERİ SEÇMEYİ UNUTMAYIN

Renk rengine uygun renkleri tercih etmek aslında bütün kıyafetler için geçerli olan kuraldır. Taytlarınızı seçerken ten ve saç renginize uygun olan tonlara yönelin. Daha şık olabilmek için tayt rengine benzer veya daha koyu tonlarda bir bluz tercih edin.

UZUN BLUZLAR HER ZAMAN EN İYİ SEÇENEK OLMAZ

Taytın üzerine uzun ve kalça kısmını tamamen örten bluzların tercih edilmesi genel bir kuraldır. Ancak kimi zaman çok geniş ve uzun bluzlar vücut proporsiyonunu bozabilir. Bu nedenle göbeği açık ve dar bluzları seçebilirsiniz.

TAKIMLAR KURTARICI DEĞİLDİR

Tek renkli alt ve üst takımlar çoğu zaman modern bir algı yaratmaz. Çünkü bu şekilde yapılan kombinler genellikle spor kıyafeti olarak görünebilir. Kıyafeti modernize etmek için alt ve üstleri başka kombinlerde kullanabilirsiniz.



