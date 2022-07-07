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Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor: Doktorlar açık açık söyledi! Bunların hepsi efsane

07.07.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu kadın için mahrem bölgelerin hijyeniyle ilgili tartışmalar garip ve utanç verici olabilir, bu yüzden sadece efsanelere inanıp bunları uygulayabilirler. Doktorlar, vajinal sağlık sorunlarına yol açabilecek kötü uygulamalardan kaçınmak için kulaktan kulağa yayılan efsaneleri ve o efsanelerin aslında nasıl olması gerektiğini anlattı.

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor: Doktorlar açık açık söyledi! Bunların hepsi efsane

Dünyada her gün yaklaşık 800 milyon kadın ve kız çocuğunun regl olduğu tahmin ediliyor. Menstrüasyonlarını güvenli, hijyenik ve onurlu bir şekilde yönetebilmek sadece sağlıkları ve eğitimleri için değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve genel cinsiyet eşitliği için de kritik öneme sahiptir.

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CİNSEL SAĞLIK EFSANELERİ TEHLİKELİ OLABİLİR

Kadın cinsel organı vajina, bir kadının vücudunda, rahim veya serviksin ağzından vajinal açıklığa kadar uzanan ve doğal salgılar (deşarj) yardımıyla kendini temiz tutmak için tasarlanmış bir kas tüpüdür. Bununla birlikte, çoğu kadın, mahrem ve düzenli hijyen arasındaki farkı bilmediklerinden ve mahrem bölgelerin hijyeniyle ilgili tartışmalar garip ve utanç verici olabileceğinden, vajinal sağlıklarını korumak için temel kurallara uymamaktadır, bu nedenle sadece efsanelere inanıp bunları uygulayabilirler.

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Vajinal sağlık sorunlarına yol açabilecek kötü uygulamalardan kaçınmak için bunları mutlaka bilmelisiniz!

HAYIR, KAŞINTI NORMAL DEĞİL

En büyük efsane, birçok kadının mahrem bölgelerinde kaşıntı ve rahatsızlık hissetmenin 'doğal' olduğuna inanması ve bu nedenle ciddi veya görünür semptomlar olana kadar doktora görünmemesidir. Kıl oluşumunun, terlemenin ve uygun iç çamaşırı seçilmediğinde ortaya çıkabilecek tahriş bir yere kadar anlaşılabilir. Ancak, yine de görmezden gelmek doğru değildir. Sadece düzenli bir kaşıntı nöbeti olsa bile, bunu herhangi bir sorunu ekarte edebilecek ve ayrıca sizi bu tür rahatsızlıkları hafifletebilecek herhangi bir uygulamaya yönlendirebilecek jinekologunuz veya dermatoloğunuza danışmak en iyisidir.

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PANİK YAPMAYIN, DİKKATLİ OLUN

Vajinal akıntınızın farklı bir kıvamı veya kokusu olması, her zaman enfeksiyon veya cinsel yolla bulaşan hastalığınız olduğu anlamına gelmediğini ve panik yapmamanız gerektiğini unutmamak önemlidir. Bunlar yaşam tarzınızdaki, çevrenizdeki veya vücudunuzdaki değişikliklerin neden olduğu geçici değişiklikler olabilir. Bu tür değişiklikler devam ederse, jinekoloğunuzla görüşün.

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ASLA SABUNLA YIKAMAYIN

Cinsel organı ve etrafını her gün sabunla yıkanması gerektiği yaygın olarak inanılan bir efsanedir ancak aslında sabun sert olduğu ve tahrişe neden olduğu için kullanılmamalıdır. Basit su ile yıkama yeterlidir.

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VAJİNAL DUŞ!

Vajinal duşun genellikle vajinayı temiz tutmak için iyi bir uygulama olduğuna inanılır, ancak vajinanın doğal florasını ve PH'sini bozduğu için bundan kaçınılmalıdır.

TÜYLENME SORUNSALI

Cinsel organda oluşan tüylenme çoğu kişi için rahatsız edici olabilir. Ancak bölgenin sürekli jilet veya ağdaya maruz kalması da iyi değil. Bu tip uygulamalar enfeksiyon riskini artırabilir. Bikini bölgesi için jilet veya ağda uygulama aralıklarını mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışın.

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PED DEĞİŞİMİ

Adet dönemlerinde çoğu kadın gün boyunca tek bir ped kullanmanın uygun olduğuna inanır, ancak nemli hijyenik pedlere uzun süre maruz kalmak cildi tahriş edebilir. Kokusu da cabası...

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KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN

Neredeyse tüm yaş gruplarındaki çoğu kadın için vajinal akıntı bir endişe kaynağıdır. Döngünün bazı günlerinde orta, berrak, sulu akıntı normal olsa da kaşıntı, tahriş, kötü koku, yanma, renk değişikliği vb. ile akıntı göz ardı edilmemelidir. Bu belirtiler uzun süre veya sık sık tekrar ederse bir doktora danışmak daha iyidir.


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cinsel sağlık ped
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