HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her lokması zehir saçıyor! Bu yiyecek ve içeceklere dikkat: DNA'ya zarar veriyor, hastalık riskini artırıyor!

Her lokması zehir saçıyor! Bu yiyecek ve içeceklere dikkat: DNA'ya zarar veriyor, hastalık riskini artırıyor!

22.06.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz tüm yiyecekler vücudumuzu farklı şekillerde etkiliyor. Birçok kişi tarafından tüketilen bazı gıdalar vücudu iltihaplandırıyor ve DNA’ya zarar veriyor. Bu yiyecekler arasında şeker içeren gıdalar da bulunuyor. Şekerli yiyecekler karaciğerinizdeki yağ asitlerinin üretimini uyararak iltihabı tetikleyebiliyor. İşte her lokması zehir saçan yiyecekler

Her lokması zehir saçıyor! Bu yiyecek ve içeceklere dikkat: DNA'ya zarar veriyor, hastalık riskini artırıyor!

Beslenme rutininin nasıl olduğu kişinin yaşamını doğrudan etkileyen bir faktör. Yenilen sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler yaşam kalitesini belirliyor. Kızartma, şeker ve işlenmiş et gibi gıdalar vücudunuzda iltihaplanmaya neden olabiliyor. Beslenme tercihlerinizi değiştirerek; şeker, işlenmiş ve kızarmış yiyecekleri hayatınızdan çıkararak zararlı etkileri azaltabiliyorsunuz.

ŞEKERLİ YİYECEKLER

Gazlı içecekler ve unlu mamuller gibi şeker oranı yüksek yiyecekler, iltihabı iki şekilde tetikleyebilir:

Şeker, karaciğerinizdeki yağ asitlerinin üretimini uyarır. Şekerli yiyecekler yemek vücudunuzun daha fazla insülin üretmesine neden olur. Yağ hücreleri vücutta iltihaplanmaya yol açan kimyasallar üretebilir.

şeker

TRANS YAĞLAR

Trans yağlar vücutta hem kalbinizde hem de bağırsaklarınızda iltihaba neden olabilir. Bu iltihaplanma , vücuttaki insülin üretiminin yanı sıra glüten toleransını da bozabilir.

Yukarıda kısaca değinilse de trans yağların sadece kızarmış yiyeceklerden çok daha fazlasını içerdiğini belirtmekte fayda var.

KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ETLER

İşlenmiş etler, konserve, tuzlama, sigara içme veya koruyucu kimyasallar ekleme yoluyla değiştirilmiş etlerdir. Şarküteri etleri, sosisli sandviç, kızarmış tavuk, kırmızı et gibi ürünler sağlığınızı olumsuz olarak etkileyebilir.
Hem işlenmiş hem de kırmızı etler doymuş yağda yüksek olma eğilimindedir. Çalışmalar, işlenmiş yağlı ve kırmızı et yemenin kilo alımına ve iltihaplanmaya neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Ekran görüntüsü 2023-06-22 093842

BAZI YEMEKLİK YAĞLAR

Birçok yaygın pişirme yağı, omega-6 yağ asitleri adı verilen bir tür yağ içerir. Omega-6 yağları çok kötü değildir. Vücudunuz bunları enerji ve normal büyüme için kullanır.

Ancak omega-6 yağları somon, uskumru ve keten tohumu gibi yiyeceklerden alabileceğiniz omega-3 yağları ile dikkatli bir dengede olması gerekir. Çok fazla omega-6 yağı yerseniz, iltihaplanmayı tetikleyen bu dengeyi bozabilir.

Omega-6 yağları içeren bazı yaygın pişirme yağları şunlardır:

  • Mısır yağı
  • Kanola yağı
  • Ayçiçek yağı
  • Aspur yağı
  • Fıstık yağı

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Tavuk kanadı, çörek ve patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle iltihaplanmanın en büyük suçlularıdır:

Kızarmış yiyecekler, yüksek seviyelerde omega-6 yağ asitlerine sahip olma eğilimindedir. Genellikle trans yağlar içerirler. Bu bileşikler vücuttaki iltihabı doğrudan uyarır.

k2

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidratlar, tüm kepek, lif ve besinlerden arındırılmış şekerler ve tahıllardır. Araştırmalar, rafine karbonhidratlarda yüksek bir diyetin iltihabı artırabileceğini ve vücutta insülin direncini tetikleyebileceğini gösteriyor. Bu faktörler daha yüksek kalp hastalığı, obezite ve tip 2 diyabet riskine neden olur.

Rafine karbonhidratlar aşağıdaki gibi gıdalarda bulunur:

  • Beyaz ekmek
  • Makarna
  • Pizza hamuru
  • Şekerli tahıllar
  • Beyaz pirinç
  • Beyaz un
  • Hamur işleri

GAZLI İÇECEKLER

Soda ve diğer şekerli içecekler de iltihaplanmaya neden olabilir. Şeker oranı yüksek içecekler, iltihaplanmaya neden olabilir:

Fruktoz, glikoz ve sakaroz ile tatlandırılmış içecekler vücudunuzun şekeri nasıl metabolize ettiğini etkileyerek iltihaba yol açabilir.

s2

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Aşırı alkol, vücudunuzun doğal işleyişini manipüle edebilir ve aşağıdakiler gibi organlarda işlev bozukluğuna yol açabilir:

  • Beyin
  • Karaciğer
  • Karın
  • Çoklu organ etkileşimleri

MSG

Yaygın olarak MSG olarak bilinen monosodyum glutamat, genellikle bir dizi işlenmiş gıdaya eklenen bir lezzet arttırıcıdır. Bu katkı maddesi vücuttaki iltihabı artırabilir ve karaciğer hasarı, obezite ve bazı otoimmün bozukluklar riskini artırabilir.

MSG içeren yaygın gıdalar şunları içerir:

  • Soya sosu
  • Konserve çorba
  • Çeşniler
  • Patates cipsi
  • Konserve sebzeler
  • İşlenmiş etler (sosisli sandviç, sucuk, sığır sarsıntılı ve şarküteri eti gibi)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir küpü bile zehir saçıyor! Dünyanın en zararlı yiyeceğiBir küpü bile zehir saçıyor! Dünyanın en zararlı yiyeceği
İzmir’deki katliamda flaş gelişme! O cani tutuklandı!İzmir’deki katliamda flaş gelişme! O cani tutuklandı!
Erdoğan'dan MKYK'da 'İmamoğlu ve Yavaş' sözleri!Erdoğan'dan MKYK'da 'İmamoğlu ve Yavaş' sözleri!
Anahtar Kelimeler:
DNA şeker hastalık

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!

Hava sahasına izinsiz giren uçağı düşürdüler!

Bakanların 'A takımı' belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bakanların 'A takımı' belli oldu... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yeni parti kuruyorlar! İsmi belli oldu

Yeni parti kuruyorlar! İsmi belli oldu

Yer: İstanbul! Önüne kesik parmaklar düştü, kargalar tüyler ürperten cinayeti ortaya çıkardı

Yer: İstanbul! Önüne kesik parmaklar düştü, kargalar tüyler ürperten cinayeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.