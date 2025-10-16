Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Her mevsim konfor: Crocs terlik indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Her mevsim konfor: Crocs terlik indirime girdi

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ofiste çalışırken, markete çıkarken, yürüyüş yaparken, tatile giderken ya da evde otururken giymeyi ihmal etmediğimiz terlikler farkında olmasak da ayak konforumuzu büyük oranda etkiliyor. O yüzden ağrısız adım atmanın ve hemen yorulmamanın sırrı kaliteli ve uzun ömürlü bir terlikte yatıyor desek yanlış konuşmuş olmayız. Eğer siz de rahatlığıyla fark yaratan bir çift terliğe sahip olmak istiyorsanız kullananların övmeye doyamadığı çok satan Crocs terlikteki fırsatı kaçırmayın!

Rahatlık artık günlük yaşamda herkesin önceliği haline geldi. Gün boyu ayakta kalan veya sürekli hareket halinde olanlar içinse doğru terlik seçimi büyük önem taşıyor. Çünkü hem ayağı destekleyen hem de uzun süreli kullanımda konforunuzu koruyan bir terlik, günün temposuna daha kolay ayak uydurmanızı sağlıyor. Ayak sağlığınızdan ödün vermeden hareket etmek istiyorsanız bugüne özel indirime giren çok satanların birincisi olan Crocs kadın terliği incelemeden sepetinizi tamamlamayın deriz!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Crocs indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Yorgun ayaklara her adımda iyi gelen: Crocs Platform Clog W Kadın Terlik

Her mevsim konfor: Crocs terlik indirime girdi 1

Klasik Crocs siluetini daha ince ve zarif bir formda sunan Crocs Platform Clog W, yükseltilmiş tabanıyla şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Gün boyu hareket halinde olun ya da sadece dışarıya kısa bir yürüyüşe çıkın, Croslite™ köpük yastıklama teknolojisiyle adımlarınızı hep yumuşak atarsınız. Okulda, işte, sahilde ya da şehirde... Her mevsim her yerde kullanabileceğiniz Crocs terlik, hafif yapısı ve esnek formuyla günün her anına uyum sağlar. İkonik Crocs Comfort™ teknolojisiyle desteklenen bu model, ayağı saran yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile maksimum destek verir. Üstelik üst kısmındaki Jibbitz™ tılsımlarla terliklerinizi tamamen kişisel tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Marka her zaman bir garantidir! Bende her çeşit var. Çok rahat. Zamansız tarz. Bir beden daha büyük aldım çünkü onları kışın da kalın çoraplarla giyiyorum! Yağmurda bile kullanıyorum! Şiddetle tavsiye ederim!"
  • "Crocs'tan harika terlikler. Normalde 38 numara giyiyorum ve 37/38 numarayı seçtim, tam oturuyor. Ayakkabıları çok beğendim ve herkese tavsiye ederim. Çok rahatlar ve her kıyafetle uyumlular."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

 Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

 ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's'ta indirim başladı

Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's'ta indirim başladı

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

 Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

 Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

 A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

 Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

 Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz!

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz!

 Çok satanlarda birinci! Robeve Auhma Masaj Tabancası indirimde

Çok satanlarda birinci! Robeve Auhma Masaj Tabancası indirimde

 Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
crocs crocs terlik crocs terlik kadın
İş birliği İçerikleri
Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Apple'ın yeni akıllı saati: Apple Watch Series 11'i sizin için inceledik

Apple'ın yeni akıllı saati: Apple Watch Series 11'i sizin için inceledik

Bir oturuşta okuyacağınız popüler kitaplar

Bir oturuşta okuyacağınız popüler kitaplar

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz!

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz!

Çok satanlarda birinci! Robeve Auhma Masaj Tabancası indirimde

Çok satanlarda birinci! Robeve Auhma Masaj Tabancası indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

‘Bilim Kadınları İçin’ Programı'nın 20 yılı aşan yolculuğu kitap oldu

‘Bilim Kadınları İçin’ Programı'nın 20 yılı aşan yolculuğu kitap oldu

Ütü yaparken yorulmak istemiyorsanız bu içerik tam size göre!

Ütü yaparken yorulmak istemiyorsanız bu içerik tam size göre!

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo

Kışın kombinlerini çok daha güzel gösterecek 10 tüyo

Görmeyi özlemiştik! 90’lardan günümüze geri dönen moda akımları

Görmeyi özlemiştik! 90’lardan günümüze geri dönen moda akımları

Evdeki rutinine göre hangi ünlü senin ruh eşin?

Evdeki rutinine göre hangi ünlü senin ruh eşin?

Bu sonbaharın modası olacak 10 kombin

Bu sonbaharın modası olacak 10 kombin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.