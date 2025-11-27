KADIN

Bu kış evde ısınırken para saçmayın: ‘16.00 kuralı’ ile 6.000 TL tasarruf edin!

Kış aylarında doğalgaz ve elektrik faturaları hızla artarken, bir ısıtma uzmanı ev bütçesini rahatlatacak basit ama etkili bir yöntem açıkladı. '16.00 kuralı' olarak adlandırılan bu yöntem, sadece ısıtma saatlerini doğru ayarlayarak ailelerin binlerce lira tasarruf edebileceğini söyledi. Uzman isim, termostat ayarından radyatör kullanımına kadar küçük değişikliklerle bile ciddi oranda tasarruf sağlanabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Enerji faturaları hızla yükselirken, bir ısıtma uzmanı özellikle gün batımı saatlerine göre hareket etmenin aile bütçelerine ciddi katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Bu kış evde ısınırken para saçmayın: ‘16.00 kuralı’ ile 6.000 TL tasarruf edin! 1

ISITMAYI ZAMANLAMAK BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Isıtma ve teknoloji uzmanı John Klee, doğru zamanlama ve sıcaklık ayarlarının faturaları düşürmede kritik rol oynadığını belirterek, birçok kişinin gereğinden fazla ısınma masrafı yaptığını söyledi.

Klee’nin açıklamalarına göre, İngiltere’de yapılan bir araştırmada ailelerin yüzde 32’sinin "ısıtmayı ne zaman açacakları" konusunda tartıştığı ortaya çıktı. Soğuk havalarda radyatörleri gün boyu yüksek ayarda çalıştırmanın mantıklı göründüğünü ancak bunun gereksiz yere faturaları şişirdiğini vurguladı.

Bu kış evde ısınırken para saçmayın: ‘16.00 kuralı’ ile 6.000 TL tasarruf edin! 2

“GÜN BATIMINA GÖRE ISITMA YAPIN” TAVSİYESİ

Uzman Klee, dışarısı 2 derece olduğunda gün boyunca ısıtmanın makul görülebileceğini ancak hava 10 derece civarındaysa yalnızca sabah ve akşam saatlerinde ısıtmayı açmanın yeterli olacağını belirtti.

İngiltere’de gün doğumu 07.30, gün batımı ise yaklaşık 16.00 civarında gerçekleşiyor. Klee’ye göre bu saatlere göre yapılacak bir planlama faturaları ciddi oranda düşürebilir.

Klee, “Isıtmayı günde sadece birkaç saat çalışacak şekilde zamanlayın. Kullanımı 12 saatten 6 saate düşürmek yaklaşık 150 sterlin tasarruf sağlıyor.”

Bu rakam bugünkü kurla çevrildiğinde Türkiye’de yaklaşık 6.000 TL’ye denk geliyor.

Bu kış evde ısınırken para saçmayın: ‘16.00 kuralı’ ile 6.000 TL tasarruf edin! 3

TERMOSTAT AYARI: "1 DERECE BİLE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRİR"

Uzman, fazla yüksek sıcaklık ayarının en büyük enerji kayıplarından biri olduğunu belirterek ekledi: "Birçok kişi kış aylarında termostatı 20 derece ve üzerine ayarlıyor. Oysa 18 derece çoğu ev için yeterli. Sıcaklığı 1 derece düşürmek, yıllık gaz faturasını yüzde 10 azaltabilir."

Bu da yaklaşık 80 sterlin (3.100 TL) tasarruf anlamına geliyor.

RADYATÖRLERDE HAVA KALMASI FATURAYI YÜKSELTİYOR

Klee’ye göre bu dönem, radyatörleri kontrol etmek ve gerekirse havasını almak için en uygun zaman. Radyatörün üst kısmında soğukluk hissediliyorsa içinde hava sıkışmış olabileceğini belirten Klee, bunun sıcak suyun dolaşımını engellediğini ve faturayı artırdığını söyledi.

Klee, "Radyatörleri doğru şekilde çalıştırmak yılda 130 sterline kadar (yaklaşık 5.000 TL) tasarruf sağlayabilir.” dedi.

Bu kış evde ısınırken para saçmayın: ‘16.00 kuralı’ ile 6.000 TL tasarruf edin! 4

MOBİLYALARI RADYATÖR ÖNÜNE KOYMAYIN

Uzman ayrıca, büyük mobilyaların radyatör önünü kapattığında sıcak havanın odaya yayılmasını engellediğini vurguladı: “Bir koltuk, masa veya dolap radyatörü kapatıyorsa oda daha soğuk hissedilir ve kombi daha çok çalışır. Radyatör ile mobilya arasında en az 20 cm boşluk bırakın.”

Klee, ev dekorasyonunun kış aylarında ısı verimliliği için düzenlenebileceğini, radyatörlerin görünümü hoş değilse dekoratif modellerle değiştirilebileceğini de ekledi.

