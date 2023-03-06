HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her satırı korkunç... Kan donduran vahşeti itiraf etti: Döverek öldürüp mezarlığa gömmüş

Her satırı korkunç... Kan donduran vahşeti itiraf etti: Döverek öldürüp mezarlığa gömmüş

06.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesindeki bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü bir ceset bulunmuştu. Cesedin, Afganistan uyruklu Ahmad Jawed Uzbek'e (14) ait olduğu ortaya çıktı. Uzbek'in ise üvey ablası Şikibe’nin sevgilisi Murad Ozbek tarafından dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti itiraf eden Murad Ozbek ve Şikibe Uzbek tutuklandı. İşte kan donduran vahşetin detayları...

Her satırı korkunç... Kan donduran vahşeti itiraf etti: Döverek öldürüp mezarlığa gömmüş

Dehşete düşüren olay, geçen pazar günü Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi. Kime ait olduğu belli olmayan ceset, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

36ae6c4d848c67547db289703c19aacf

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Otopsi işlemlerinde, vücudun bir bölümü tanınmaz halde olan cesedin bir erkek çocuğa ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede kayıp çocuklar üzerinde yoğunlaştı. Afganistan uyruklu celep Murad Ozbek’in yanında çalışan Ahmad Jawed Uzbek’in kayıp olduğu bilgisine ulaşan ekipler, Ozbek’in evine gitti. Uzbek’in, Murad Ozbek ile birlikte yaşadığı Şikibe Uzbek’in üvey kardeşi olduğunu öğrendi. Şikibe Uzbek’in hareketlerinden şüphelenen ekipler, çiftin ifadesine başvurdu.

b11c757c4dd0c12065a5b2aedc48d28c

DÖVEREK ÖLDÜRÜP, MEZARLIĞA GÖMMÜŞ

JASAT ekiplerince ifadeleri alınan Şikibe Uzbek ile birlikte yaşadığı Murad Ozbek, cinayeti itiraf etti. Murad Ozbek’in ifadesinde, Ahmed Jawed Uzbek’i üvey ablası Şikibe Uzbek ile aralarındaki ilişkiden şüphelenerek, geçen 4 Şubat günü sopayla dövmeye başladığı, Ahmed Jawed Uzbek’in aldığı darbeler sonucu ölmesiyle Selvili Mahallesi Mezarlığı’na aceleyle gömdüğünü söylediği öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Murad Ozbek ve birlikte yaşadığı Şikibe Uzbek tutuklandı.

f1c6ca2071ff321b30023c85952c6f2f

(DHA)

Kayınpeder dehşeti! Damadıyla tartıştı, sonrası korkunç Kayınpeder dehşeti! Damadıyla tartıştı, sonrası korkunç

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bıçakla kendine zarar vermek istedi, sonrası korkunç!Bıçakla kendine zarar vermek istedi, sonrası korkunç!
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü!Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü!
Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya mezarlık ceset

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

DEVA Partisi: ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

Oyunculuğu bırakıp ülkeyi terk etmişti! Seçim yorumuyla dikkat çekti

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.