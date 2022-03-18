HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her satırı korkunç! Eşine kızıp 1 yaşındaki bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi

Her satırı korkunç! Eşine kızıp 1 yaşındaki bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi

18.03.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde duyanların tüylerini diken diken eden bir vahşet meydana geldi. Kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Kız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan anne tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi. İşte korkunç olayın detayları!

Her satırı korkunç! Eşine kızıp 1 yaşındaki bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi

Dehşete düşüren olay Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana geldi. Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı.

Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu. N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Savaşı nasıl çıktı?Çanakkale Savaşı nasıl çıktı?
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında rapor tamamlandı!Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında rapor tamamlandı!
Putin'e onlar da sırtını döndü! Putin'e onlar da sırtını döndü!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Ukrayna'dan sonra 3 ülkeye mi saldıracak?

Ukrayna'dan sonra 3 ülkeye mi saldıracak?

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

Canlı yayında flaş sözler: "İmamoğlu'na olan teveccüh farklı"

Canlı yayında flaş sözler: "İmamoğlu'na olan teveccüh farklı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.