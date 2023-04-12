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Her şey 10 dakikada oldu! Cadde dereye döndü

12.04.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, caddeyi dereye çevirdi.

Her şey 10 dakikada oldu! Cadde dereye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son bir haftadır Trakya bölgesi için çeşitli yağış uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda şiddetli yağış etkili oldu.

10 DAKİKALIK YAĞIŞ SOKAK VE CADDELERİ DEREYE ÇEVİRDİ

Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, bazı sokak ve caddeleri adeta dereye çevirdi. Dere gibi akan sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından hayat normale döndü. (İHA)

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