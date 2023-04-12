Bünyamin Sürmeli 'Gece falan ama kar bekliyoruz' diyerek duyurdu! Meteoroloji'den 16 il için uyarı... İşte son dakika 12-16 Nisan hava durumu

Kar mı geliyor? Havalar ne zaman ısınacak? Yağışlar devam edecek mi? Kuraklık endişelerinin ardından Bir süredir yağışlı havanın hakim olduğu tüm yurtta vatandaşlar meteorolojik gelişmeleri merakla takip ediyor. Bu doğrultuda Meteoroloji'nin hava durumu raporlarının yanı sıra uzmanların değerlendirmeleri de araştırılıyor. Son olarak Bünyamin Sürmeli'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte son hava durumu tahminleri...

"BAYRAMLA BERABER SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN BİR TIK ÜZERİNE ÇIKACAK"

Bünyamin Sürmeli, YouTube'dan paylaştığı bir videoda, "Şu anki tabloda ayın son 3'te 1'lik kısmında iyi bir sıcak gelse bile zaten ancak normalleri yakalayacağız. Çünkü bu dönemin normali İstanbul için örnek veriyorum; bu dönemdeki normali 17 derece, bakın günlerdir 10 derece. Normalin 10 derece de altına inebilir, 15 derece de üstüne çıkabilir. Biz sürekli bunu yaşayınca mevsim değişiyor. Yani nisan bahar aylarından çıkıp kış mevsimlerinden bir aya dönmüş oluyor. Ankara'ya bakalım. Ankara'nın sıcaklık ortalaması 17,5-18 derece, bu günlerde 10-12 dereceler aralığında. Dolayısıyla sıcaklıklarımız normallerin altında. Özellikle cumadan itibaren hissedilir bir artış var. Onun arkasında önümüzdeki haftaya bir daha bir düşüş var. Dolayısıyla 15 derecenin altında seyredecek bir süre. O nedenle muhtemelen bayramla beraber sıcaklıklar daha bir mevsimin gerçeklerine çıkıp bir tık da üzerine çıkacak. Bir tık da üzerine çıkması lazım ki bu zamana kadar olan normalin altındaki sıcaklıkları biraz normallere çekebilsin. Beklenti nisan ayı için, orta batı bölgelerde normaller ve normallerin bir tık altında kalacak muhtemelen, doğu bölgeler normallere yakın seviyelerde. Doğu anadoluda, güneydoğuda yağış olmasına rağmen sıcaklıklar batıya göre daha normal seviyelerde." dedi.

KAR MI GELİYOR?

Sürmeli "Yağış da yurdun neredeyse tamamında. Yurdun tamamı normalin üzerinde yağış görülüyor." ifadelerini kullandı. Değerlendirmelerine devam eden Sürmeli, "Simülasyonlarımıza geçeceğiz. Hemen arkasında bu sıcaklıktan bahara ne zaman geçiş yapıyoruz onu göreceğiz. Bir de kar var, doğu anadoluda kar bekliyoruz. Gece mece ama kar bekliyoruz." diyerek simülasyonları değerlendirdi. Sürmeli "Yurdun büyük kısmında havada bir hareket var. Marmara en soğuk günleri yaşıyor. Yarın öbür gün sıcaklıklar biraz yükseliyor yurdun büyük kısmında. Toroslar çevresine, doğu anadoluya ağırlıkla geceye denk gelecek şekilde, ama deprem bölgesini etkilemeyecek şekilde kar geçişleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; aralarında Adana, Bitlis, Elazığ, Mardin, Van, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Muş, Batman ve Osmaniye'nin bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı, aralarında Hakkari, Siirt, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Batman'ın bulunduğu 7 il için turuncu kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji'den toplamda 16 il için uyarı geldi.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güney kesimlerinin 1000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

12 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ



