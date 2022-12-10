Her şey 8 saniyede oluyor! İğrenç anlar gözler önüne serildi: Hastalık yayıyor

Bilim insanları, sifonu çektikten sonra klozetten fırlayan sıvı parçacıkları filme aldı. Bu tür damlacıklar insanlar tarafından görülmez, bu yüzden onları görünür kılmak için lazer kullandılar. Bu damlacıkları E. coli, norovirüs ve koronavirüs gibi tehlikeli patojenler içerebilirler.

KAPAĞI KAPATTIKTAN SONFA SİFONU ÇEKİN

Ebeveynleriniz size her zaman sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmanızı söylediyse, korkunç yeni video onların gerçekten haklı olduğunu gösteriyor. Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından çekilen görüntülerde, sifonu çektikten sonra tuvaletten şiddetli bir şekilde atılan küçük sıvı damlacıkları görülüyor. Bu sıvı damlacıklar genellikle çıplak gözle görülemez, bu nedenle araştırmacılar laboratuvarda onları görünür kılmak için parlak yeşil lazerler kullandılar.

HASTALIK YAYIYOR

Görüntüler güvenli bir laboratuvar simülasyonunda çekildi. Normal şartlarda herhangi bir klozetin içinden fışkıran damlacıkların içinde E. coli , norovirüs ve hatta muhtemelen koronavirüs gibi tehlikeli patojenler olabilir.

Araştırmacılar, parçacıkların saniyede 2 metre hızla fırlayarak tuvaletin 1,5 metre yukarısına sekiz saniye içinde ulaşabildiğini buldular. En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere yerleşirken, daha küçük ve dolayısıyla daha hafif olan parçacıklar birkaç dakika havada asılı kaldı.

KÜÇÜK DAMLALAR DAHA TEHLİKELİ

Daha küçük parçacıklar sadece havada daha uzun süre yüzmekle kalmaz, aynı zamanda burun kıllarından kaçabilir ve akciğerlerin daha derinlerine ulaşabilir.

Önceki araştırmalar, Covid'e (SARS-CoV-2) neden olan virüsün, tuvalet aerosolleri yoluyla etkili bir şekilde yayıldığına dair henüz kesin kanıtlar olmamasına rağmen, insan dışkısında bulunduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar 60 yılı aşkın bir süredir tuvalet sifonu çekildiğinde havaya görünmez parçacıkların salındığını biliyorlar, ancak yeni çalışma bu parçacıkların neye benzediğini ve yüzeylere nasıl düştüğünü gösteriyor.



