HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her şey 8 saniyede oluyor! İğrenç anlar gözler önüne serildi: Hastalık yayıyor

Her şey 8 saniyede oluyor! İğrenç anlar gözler önüne serildi: Hastalık yayıyor

10.12.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları tuvalette klozet kapağını kapatmadan sifon çekildiğinde neler olduğunu gösteren bir simülasyon hazırladı. Görüntülerde klozet kapağı açık şekilde sifon çekildiğinde tuvaletin içinden fırlayan damlacıkların 8 saniyede iki metreye kadar yükseldiği ve bazı parçacıkların dakikalarca havada asılı kaldığını gözler önüne serdi.

Her şey 8 saniyede oluyor! İğrenç anlar gözler önüne serildi: Hastalık yayıyor

Bilim insanları, sifonu çektikten sonra klozetten fırlayan sıvı parçacıkları filme aldı. Bu tür damlacıklar insanlar tarafından görülmez, bu yüzden onları görünür kılmak için lazer kullandılar. Bu damlacıkları E. coli, norovirüs ve koronavirüs gibi tehlikeli patojenler içerebilirler.

KAPAĞI KAPATTIKTAN SONFA SİFONU ÇEKİN

Ebeveynleriniz size her zaman sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmanızı söylediyse, korkunç yeni video onların gerçekten haklı olduğunu gösteriyor. Colorado Boulder Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından çekilen görüntülerde, sifonu çektikten sonra tuvaletten şiddetli bir şekilde atılan küçük sıvı damlacıkları görülüyor. Bu sıvı damlacıklar genellikle çıplak gözle görülemez, bu nedenle araştırmacılar laboratuvarda onları görünür kılmak için parlak yeşil lazerler kullandılar.

Ekran görüntüsü 2022-12-10 080659

HASTALIK YAYIYOR

Görüntüler güvenli bir laboratuvar simülasyonunda çekildi. Normal şartlarda herhangi bir klozetin içinden fışkıran damlacıkların içinde E. coli , norovirüs ve hatta muhtemelen koronavirüs gibi tehlikeli patojenler olabilir.

1670507400_610_CU-bilim-adamlari-aktiginizda-ne-olduguna-isik-tutuyor-Bugun

Araştırmacılar, parçacıkların saniyede 2 metre hızla fırlayarak tuvaletin 1,5 metre yukarısına sekiz saniye içinde ulaşabildiğini buldular. En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere yerleşirken, daha küçük ve dolayısıyla daha hafif olan parçacıklar birkaç dakika havada asılı kaldı.

KÜÇÜK DAMLALAR DAHA TEHLİKELİ

Daha küçük parçacıklar sadece havada daha uzun süre yüzmekle kalmaz, aynı zamanda burun kıllarından kaçabilir ve akciğerlerin daha derinlerine ulaşabilir.

asdad

Önceki araştırmalar, Covid'e (SARS-CoV-2) neden olan virüsün, tuvalet aerosolleri yoluyla etkili bir şekilde yayıldığına dair henüz kesin kanıtlar olmamasına rağmen, insan dışkısında bulunduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar 60 yılı aşkın bir süredir tuvalet sifonu çekildiğinde havaya görünmez parçacıkların salındığını biliyorlar, ancak yeni çalışma bu parçacıkların neye benzediğini ve yüzeylere nasıl düştüğünü gösteriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağırsakları dinamitliyor! Ağzınıza attığınız an...Bağırsakları dinamitliyor! Ağzınıza attığınız an...
İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleriİYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri
'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt! 'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt!
Anahtar Kelimeler:
norovirüs enfeksiyonu klozet kapağı koronavirüs norovirüs

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Akşener'den Erdoğan'ın sözüne gönderme

Akşener'den Erdoğan'ın sözüne gönderme

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

Çok konuşulacak karar! Onlar daha fazla maaş alacak! "Eğer yalan söyleyen olursa..."

İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri

İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.