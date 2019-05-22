Her şey çocukların mutluluğu için

Antalya'da bir araya gelen gönüllü 100 kuaför, saçlarını kesip makyaj yaptığı 710 öksüz ve yetim çocuğun mutluluğuna ortak oldu.

Kuaförler ve Manikürcüler Odası ile Kepez Kaymakamlığı tarafından Kepez Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının desteğiyle "Gönül Köprüsü 5" sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, 22 Mayıs Dünya Kuaförler Günü dolayısıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 710 çocuğun saçları kesildi, makyajları ve saçları yapıldı.

Saçlarını yaptıran kız çocukları, saçlarına taktırdıkları aksesuarlarla mutlu oldu. Etkinliğe gönüllü katılan 100 kuaför, çocukların yüzünü güldürmek için çalıştı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir günde öksüz ve yetim çocukların saçlarının kesildiğini, onları mutlu ettiklerini söyledi.

Birlik olarak daha önce de farklı projeler düzenlediklerini aktaran Dere, 300 çocuğu meslek sahibi yaptıklarını bildirdi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir ise Dünya Kuaförler Günü'nde eğlence programı düzenlemek yerine çocukları mutlu etmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.