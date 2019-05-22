HABER

Her şey çocukların mutluluğu için

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Antalya'da bir araya gelen gönüllü 100 kuaför, saçlarını kesip makyaj yaptığı 710 öksüz ve yetim çocuğu mutlu etti - Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir: - "Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımızı mutlu etmek istedik" - 10 yaşındaki Cansu Çetinkaya: - "Saçlarım tam istediğim gibi oldu, çok mutluyum"

Antalya'da bir araya gelen gönüllü 100 kuaför, saçlarını kesip makyaj yaptığı 710 öksüz ve yetim çocuğun mutluluğuna ortak oldu.

Kuaförler ve Manikürcüler Odası ile Kepez Kaymakamlığı tarafından Kepez Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının desteğiyle "Gönül Köprüsü 5" sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, 22 Mayıs Dünya Kuaförler Günü dolayısıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 710 çocuğun saçları kesildi, makyajları ve saçları yapıldı.

Saçlarını yaptıran kız çocukları, saçlarına taktırdıkları aksesuarlarla mutlu oldu. Etkinliğe gönüllü katılan 100 kuaför, çocukların yüzünü güldürmek için çalıştı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir günde öksüz ve yetim çocukların saçlarının kesildiğini, onları mutlu ettiklerini söyledi.

Birlik olarak daha önce de farklı projeler düzenlediklerini aktaran Dere, 300 çocuğu meslek sahibi yaptıklarını bildirdi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir ise Dünya Kuaförler Günü'nde eğlence programı düzenlemek yerine çocukları mutlu etmeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

"Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımızı mutlu etmek istedik. 710 çocuğumuzun saçını kesiyoruz, örgülerini, istedikleri modelleri yapıyoruz." diyen Demir, projenin ilkler arasında olduğunu savundu.

- "Çok mutlu oldum"

Kuaförlerden Gülşah Yurttaş ise etkinliğe severek katıldıklarını ifade etti.

Dükkanlarını kapatıp geldiklerini anlatan Yurttaş, "Çocuklarımız çok tatlılar, saçlarına uygun modelleri yapıyoruz. Çocuklarımız mutlu olsunlar diye aksesuar getirdik." dedi.

Hatice Okal da ihtiyacı olan çocukların yüzünü güldürmenin çok önemli olduğunu bildirdi.

Çocuklardan 10 yaşındaki Cansu Çetinkaya, kuaföre gitmeyi çok sevdiğini belirterek, "Saçlarım tam istediğim gibi bukle bukle oldu, çok mutluyum." dedi.

6 yaşındaki Muhammet Emin de saçının yeni modelini sevdiğini söyledi.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Gazeteciler Uluslararası Spor ve Turizm Kampında moral depoladıGazeteciler Uluslararası Spor ve Turizm Kampında moral depoladı
Çocuk koleksiyonlarında yaz havasıÇocuk koleksiyonlarında yaz havası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası Çocuk kuaför model saç

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.