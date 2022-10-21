HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her şey eşiyle tartışmasından sonra oldu! İş yerinde yatan adam kalktığında şoka girdi: Gölgeler dolaşıyordu

Her şey eşiyle tartışmasından sonra oldu! İş yerinde yatan adam kalktığında şoka girdi: Gölgeler dolaşıyordu

21.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olayda eşiyle tartıştıktan sonra çalıştığı iş yerinde uyuyakalan kişi, ışıkların ve iş merkezinin kapalı olduğunu görünce paniğe kapıldı. Polisleri ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren E.U. uyandığında gölgelerin gezdiğini iddia ederek, ''Eşimle tartıştım. Kalp rahatsızlığım var. Normalde geceleri burada kimseler olmaz. Ben de burada uyuyakalmışım. Uyandığımda bir anda ışıklar gitti. Bir gölge gördüm, bir anda panikledim. Buraya nasıl girdiğinizi bile anlamadım" dedi.

Her şey eşiyle tartışmasından sonra oldu! İş yerinde yatan adam kalktığında şoka girdi: Gölgeler dolaşıyordu

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. İddiaya göre E.U., eşiyle yaşadığı tartışmanın stresini üzerinden atmak için iş yerinde bekledi. Fakat başına geleceklerden habersiz E.U., burada uyuyakaldı. Uyandığında ışıkları kapalı gören adam, gölgelerin gezdiğini iddia ederek iş yerinden çıkmak istedi. İş yerinin kilitli olduğunu anlayan E.U., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, genç adamla telefonla irtibata geçti. İtfaiye ekiplerinin güvenlik kapısını keseceği esnada iş merkezinin etrafında keşif yapan polisler, arka kapının açık olduğunu fark etti. İrtibat kurdukları E.U.'yu arka kapıya yönlendiren ekipler, kan ter içinde kalan adama derin bir nefes aldırdı.

"GÖLGELERİ GÖRÜNCE PANİK ATAĞIM TUTTU"

İçeride zor anlar yaşayan E.U., "Eşimle tartıştım. Kalp rahatsızlığım var. Normalde geceleri burada kimseler olmaz. Ben de burada uyuyakalmışım. Uyandığımda bir anda ışıklar gitti. Bir gölge gördüm, bir anda panikledim. Durumu itfaiye ve polise bildirdim. Buraya nasıl girdiğinizi bile anlamadım" dedi.

"LAMBAYI AÇARSA KARANLIKTAN ÇIKAR"

Alt tarafta manavlık yapan komşusu ise, "Arkadaş uyuyakalmış sanırım. Polis ve itfaiye ekiplerini aramış. Halbuki ben buradaydım. Bir şekilde bana ulaşıldı, ben de kapıyı açtım. Yukarısının karanlık olduğunu ifade ettiler. Lambaları açarsa karanlık kalmaz" diye konuştu.

Akın ettiler, alışveriş için zamanla yarıştılar! Artık sadece Bulgarlar gelmiyorAkın ettiler, alışveriş için zamanla yarıştılar! Artık sadece Bulgarlar gelmiyor

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Namaz kılarken bir anda oldu! Yaşananlar cami kamerasına yansıdıNamaz kılarken bir anda oldu! Yaşananlar cami kamerasına yansıdı
40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum40 yıllık eşimleyken başka bir adamla birlikte oldum
Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama!Fakıbaba’nın istifası için AK Parti'den ilk açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.