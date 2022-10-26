HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her şey film izlerken oldu! 'Seni Allah benim için yaratmış' dedi, öldürmeye geldi

Her şey film izlerken oldu! 'Seni Allah benim için yaratmış' dedi, öldürmeye geldi

26.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da meydana gelen olayda şiddete uğradığı gerekçesiyle eşine uzaklaştırma kararı aldıran B.K. karara rağmen eşinin saldırısına uğradı. B.K.'yi tabanca kabzasıyla darbedip, ateş ederek kaçan müteahhit, polise teslim olurken talihsiz kadın, ''Bana karşı çok korumacıydı, onu çok sevdim. Bana hep 'Allah seni benim için yaratmış' derdi. Sürekli tartışıp barışıyorduk. Şiddete uğradım. O gün yere diz çökmüş haldeyken bir eliyle de silahı yanağıma dayadı. Kurşun duvara saplandı'' şeklinde konuştu.

Her şey film izlerken oldu! 'Seni Allah benim için yaratmış' dedi, öldürmeye geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat firmasının ortaklarından müteahhit B.K. ile 4 yıl önce evlendiği eşi B.K. arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. B.K., kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen 23 Ekim gecesi, kendisinden boşanmak isteyen B.K.'nin Bayraklıdede mevkisindeki evini tabancayla basan B.K., rastgele ateş etmeye başladı. B.K., B. K.'yi tabancanın kabzasıyla darbedip, yüzünden yaraladı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan B.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

bk1

'BOĞAZIMI SIKTI, SİLAHI YANAĞIMA DAYAYIP 'AYRILAMAZSIN' DEDİ'

Olayın, evinde akrabaları ile film izlerken gerçekleştiğini belirten B.K., şunları anlattı: "Korku filmi izlerken korku dolu anlar aniden lambanın yanmasıyla başladı. Bir anda trafo patladı sandım. Bülent, kapının girişinde bir kez havaya ateş etti ardından yanıma gelerek beni saçımdan tuttu. Yere diz çökmüş haldeyken bir eliyle boğazımı sıktı bir eliyle de silahı yanağıma dayadı ve 'Ayrılamazsın' dedi. O anda kendimi silahtan geriye çekmek istedim ve silah yeniden ateşlendi ve kurşun yanımdan geçip duvara saplandı. Ardından da kafama silahın kabzasıyla vurmaya başladı. O sırada amcası geldi ve elinden zorla silahı aldı. Ben de evden kaçarak komşulara sığındım ve polise kocamı ihbar ettim."

bk2

'SÜREKLİ TARTIŞIP BARIŞIYORDUK'

Annesinin ölümünden sonra Kuşadası’nda ev aldığını ve daha sonra B.K. ile tanıştığını belirten B.K., "8 yıl önce Kuşadası’nda yaşarken onunla tanıştım. 4 yıl birliktelik yaşadık, annem ölmüştü, babam ise annemin ölmesinden dolayı kendine gelememişti. B.K. bana karşı çok korumacıydı, onu çok sevdim. Bana hep 'Allah seni benim için yaratmış' derdi. 4 yıl sonra evlenme kararı alırken evlilik sözleşmesi de yaptık. 2 yıl önce tartışmalar başladı ve ayrılma kararı aldığımda uzaklaştırma kararına rağmen burnumu kırdı. Yine barıştık ve sürekli tartışıp barışıyorduk" dedi.

Screenshot_26

B.K. sürekli tartışıp, barıştıklarını da dile getirerek, "Günlerdir beynimde 'kendini kurtar' sesi yankılanıyordu. İlk adımı uzaklaştırma kararı alarak attım. 20 Ekim'de uzaklaştırma kararı çıktı. Pazartesi günü de ayrılmak için dava açacaktım. Pazar gecesi olaylar yaşandı ve dava pazartesi itibariyle açılmış oldu" diye konuştu.

Screenshot_27

ŞOFÖRÜ SİLAHI GETİRDİ

B.K., polis tarafından aranırken, dün gece şoförü, olayda kullanılan aleti tabancayı Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirip teslim etti. Bir süre sonra da B.K., gelerek teslim oldu. B.K.’nin polisteki işlemleri sürüyor.

Gizli tanık itirafçı oldu! Gamze'nin sır ölümünde yeni gelişme Gizli tanık itirafçı oldu! Gamze'nin sır ölümünde yeni gelişme

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haberi televizyonda görür görmez kuyumcuya koştu! Haberi televizyonda görür görmez kuyumcuya koştu!
Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"
Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendiUzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

En Çok Okunan Haberler

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk doktor adını tarihe yazdırdı! Artık 5 dakika sürecek

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

Türk mühendisler yaptı, 21 ülke satın almak için bekliyor!

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

Memur ve emekli maaş zammı için hesaplar netleşiyor!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.