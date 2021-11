Her şeyin en iyisini istediğiniz çocuğunuz için en iyi devam sütü çeşitleri

Çocuk devam sütü, bebeğin anne sütünden aldığı temel bileşenleri bulundurduğu için tavsiye ediliyor. Yağ, karbonhidrat, vitamin gibi temel bileşenlerin dışında bebeğinizin ihtiyacı olabilecek ya da büyümesini destekleyecek farklı içerikler de devam sütlerinde bulunabiliyor. Her ürünün olduğu gibi elbette bu ürün için de birçok seçenek var. Bu konuda ilk başvurabileceğiniz yol, anne sütüne en yakın içeriğe sahip olanı tercih etmek ya da bebeğinizin ihtiyaçlarına göre hareket etmek olabilir.

Doktorunuz bebeğiniz için devam sütü önerdiği takdirde ondan da bebeğinizin ihtiyaçlarıyla ilgili verileri alarak içerikleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Seçenekler arasında boğulmadan önce sizin için listelediğimiz devam sütlerine bakmaya ne dersiniz? Gelin, en iyi devam sütü markaları arasından hazırladığımız devam sütü önerilerimize birlikte göz atalım.

1. Tam not alanlarda bugün: Golden Goat

En iyi devam sütünü arıyorsak listenin başını çeken ürünlerden biri Golden Goat markası olmalı diye düşünüyoruz. Adı çok bilinmemesine rağmen oldukça beğenilen bu ürün, adından da anlaşılacağı üzere keçi sütünden hazırlanıyor. Vitamin ve minerallerle desteklenen bu ürün inek sütüne göre daha az alerji riski taşıyor. Golden Goat Devam Sütü'nün "0-6 Ay" ve "6. Aydan itibaren" isimli iki seçeneği bulunuyor. Özellikle "0-6 Ay" ürününde folik asit bulunuyor olması önemli özelliklerinden biri. Bebeğinizin büyüme dönemleri göz önünde bulundurularak hazırlanan ikinci seçeneğinde kemik ve diş gelişimine uygun bir içerik hazırlanmış olması da önemli noktalardan.

2. Yerli üretimden doğan: Baby Goat

Alerji riskini en aza indiren keçi sütü en çok tercih edilenler arasında. Baby Goat da keçi sütüyle hazırlanan doğal bir içeriğe sahip. Yerli üretimden doğan bu marka da ebeveynlerin beğenisini kazanmış durumda. Baby Goat markası, sindirim konusunda da destek sağlayan keçi sütünü farklı mineral ve vitaminlerle birleştirerek bebeğinize uygun bir içerik sunuyor. Zeytinyağlı gibi farklı bir seçeneği de bulunan bu devam sütü; Hindistan cevizi, kanola, ayçiçek gibi bitkisel yağları da içeriğinde bulunduruyor. Bebeğinizin gelişim aylarına göre uygun içerikli seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca bebekler tarafından sevildiği de oldukça çok aldığı yorumlar arasında.

3. Vitamin bombası: Evolvia

İçerik konusunda ebeveynlerden tam not alan Evolvia Devam Sütü; A, C, E, D, K, B12, B6 gibi birçok vitamini içeriğinde bulunduruyor. Aylara göre üç farklı seçeneği bulunan bu devam sütü, prebiyotik olması nedeniyle de çok tercih edilen ürünler arasında. Evolvia Devam Sütü ayrıca demir, kalsiyum, omega 3 ve omega 6 gibi bileşenleri de içeriğinde taşıyor. Onu farklı yapan bir diğer nokta ise nörolojik açıdan antioksidan bir özellik sağlayan "taurin" maddesini de devam sütüne ilave etmiş olması. Bu madde, "1" adını verdiği 0-6 ay bebekler için üretilmiş sütün içinde bulunuyor ve bebeğinizin nörolojik gelişimine destek sağlıyor.

4. Şeker oranıyla tercih sebebi: SMA

Özellikle düşük şeker oranıyla tercih edilen SMA markalı devam sütü, D vitamini ve demir desteği ile güvenilir bir içerik sunuyor. Üç seçeneği bulunan bu ürün, ebeveynlerden tam not alarak bebek devam sütü ve mamalarında adını duyuran bir marka olarak devam ediyor. Geliştirilmiş protein teknolojisiyle hazırlanan SMA Devam Sütlerii her bakımdan zengin ve bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte bir ürün. Bu devam sütünün uzun zincirli PUFA ilaveli olması da onu özel yapan noktalardan bir tanesi. Uzun zincirli PUFA, çoklu doymamış yağ asitlerini temsil eder; bu da bebeğinizin beslenmesine büyük bir destek sağlar.

5. Hem faydalı hem lezzetli: Similac

Devam sütü tavsiyelerine bakarken içeriğin yanı sıra bebeğinizin onu sevmesi de çok önemli. Lezzetli tadıyla bebeklerin beğenisini kazanan Similac Devam Sütü, anne sütüne yakın zengin içeriği ile çok tercih ediliyor. Bebeğinizin aylarına göre iki farklı seçeneği bulunan bu devam sütü birçok destekleyici bileşeni içeriğinde bulunduruyor. C, D, E, K, B12 gibi birçok vitamini barındıran Similac Devam Sütü, palm yağı içermeyen özel yağ karışımlarına sahip bir ürün. Prebiyotik özelliği de onu tercih edilen markalardan biri yapıyor. Ayrıca içeriğinde bulunan ve bir yağ asidi çeşidi olan DHA da bebeğinizin beyin gelişimine destek olan çok önemli maddelerden biri.

6. Tecrübesiyle adından söz ettiren: Hero Baby

130 yılı aşkın tecrübesiyle adı en bilindik markalardan biri olan Hero Baby, her ürünüyle sizin ve bebeğinizin ihtiyacına uygun seçenekler sunuyor. Özellikle fiyat-performans açısından çok beğenilen ve tercih edilen bu devam sütü; A, C, D3, E, K, B2, B12 gibi birçok vitamini içeriğinde bulunduruyor. Diğer devam sütlerinden ayrışarak iyot kaynağı olan bu ürün, ebeveynlere bebeklerinin gelişim aylarını göz önünde bulundurarak üç seçenek sunuyor. Yerli markalardan biri olan Hero Baby, yıllardır kazandığı tecrübeler sayesinde en iyi formülü yakalayarak alerji noktasında da en düşük oranlardan birine sahip.

7. Dengenin adresi: Humana

Bir devam sütünde bulunması gereken her bileşeni dengeli bir miktarda bulundurmasıyla öne çıkan Humana Devam Sütü de en çok tercih edilen markalar arasında. Bu özelliği ile bebeğinizin dengeli bir şekilde beslenmesine de destek oluyor. Bu devam sütü; uzun zincirli PUFA, GOS gibi bebeğinizin sağlığına destek veren önemli bileşenlerden oluşuyor. Bitkisel yağlar, çeşitli vitaminler ve folik asit açısından da zengin olan bu ürün; bebeğinizin gelişim aylarına göre ebeveynlere üç seçenek sunuyor. Bir Alman markası olan Humana, güvenilir bir üretim teknolojisine sahip olmasından dolayı da tercih edilen markalar arasında.

8. Bağışıklık sisteminin kahramanı: Aptamil

Özellikle bağışıklık sistemini destekleme noktasında ön plana çıkan Aptamil Devam Sütü, prebiyotik ve postbiyotik özellikleriyle bebeğinize rahatlatıcı bir besin sunuyor. A, B1, B2, B12, E, D, K gibi vitaminleri de içeriğinde bulunduran bu ürün; özellikle gaz problemi yaşayan bebekler için en doğru tercih. Bebeğinizin gelişim aylarına göre birden beşe kadar farklı çeşidi olan bu devam sütü, içime hazır ürünleriyle de ebeveynlere kolaylık sağlıyor. Aptamil, alerjik yönden de en az oranlardan birine sahip ve ebeveynler tarafından çok tercih edilip adını duyuran bir devam sütü.

9. Tecrübeli ve organik: Töpfer

Bir Alman markası olan Töpfer Devam Sütü, üretim sürecinde organik keçi sütü kullanmasıyla dikkat çekiyor. Organik oluşuna dair sertifikası da bulunan bu devam sütü, vitamin ve mineral yönünden de zengin bir içeriğe sahip. 1 ve 2 olmak üzere iki tip devam sütü bulunan Töpfer, daha çok eczanelerde bulunan bir ürün. Anne sütüne çok yakın özellikler göstermesiyle de ebeveynler tarafından tercih sebebi olan bu devam sütü, kolay sindirilmesiyle de bebeğinizin seveceği bir süt olabilir. Bu ürünün keçi sütü bazlı oluşu da onu alerji yönünden doğru bir marka tercihi yapıyor.

10. Bebeğinizin kilo almasında yardımcınız: Bebivita

Anne sütü yanında ve anne sütünden sonra bebeğinizin aynı besleyicilikte süt içmesini sağlayacak Bebivita Devam Sütü, bebeğinizin kilo almasına yardımcı oluyor. Ebeveynlerden tam not alan bu devam sütü; içeriğinde A, B2, C, D, E vitaminlerini ayrıca omega 3 ve omega 6 bileşenlerini bulunduruyor. Bebeğinizin gelişim aylarına göre üç farklı seçeneği bulunan Bebivita, her aşamasında denetlenerek çağına uygun yöntemlerle üretiliyor. Laktoz haricinde ekstra şeker barındırmadan bebeğinizin kilo almasına yardımcı olması da dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik. Uzun zincirli yağ asitlerini de içeriğinde bulunduran bu devam sütü, lezzetli olmasından dolayı da bebeklerin tercihi olmuş durumda.

11. Doğal bileşenlerin adresi: Hipp

Bebeğiniz için sağlıklı besin maddelerini organik sütün bileşenlerine dokunmadan size ulaştıran Hipp Devam Sütü, ebeveynlerin en çok tercih ettiği markalar arasında. Büyüme aylarına göre bebeklere üç farklı seçenek sunan bu ürün zengin bir içeriğe sahip. İçeriğinde karbonhidrat için bebeğinizin kolay sindirebileceği nişasta bulunduruyor. Organik sütün verdiği proteini bebeğinize sunan bu devam sütü, ebeveynlerden besleyici olduğuna dair birçok yorum alıyor. Bir Alman markası olan Hipp, içerisinde omega 3 ve omega 6 bileşenlerini de bulunduruyor. Ayrıca bebeğinizin gelişiminde çok önemli olan PUFA da içerisinde olan maddelerden bir tanesi.

12. Doyurucu ve besleyici: Bebelac

Bebeğinizin sindirim sistemine yardımcı olan Bebelac Devam Sütü, birçok vitamini ve minerali içeriğinde bulunduruyor. Bu devam sütünün diğer devam sütlerinden farkı, bir mayalama yöntemiyle üretildiği için içerisinde bulundurduğu tüm yararlı besinlerin etkisini daha fazla saklaması. Böylece bebeğiniz onun gelişimini destekleyici besinlere ulaşırken aynı zamanda kolay sindirimin rahatlığını yaşıyor. İçeriğinde GOS, Taurin, PUFA gibi büyümeyi destekleyen maddeleri bulunduran bu ürün; formülünde A, D, E, K gibi vitaminleri de saklıyor. Bebeğinizin büyüme dönemlerine göre üç farklı çeşidi bulunan Bebelac Devam Sütü, ailelerin de çok tercih ettiği ve adı çok duyulan markalar arasında.

13. Hassas bebeklere: Nestle Alfamino

İnek sütüne alerjisi olan bebekler için özel olarak üretilmiş Nestle Alfamino, doktorlar tarafından diyet tavsiye edilen çocuklar için en doğru tercihlerden biri. Tecrübesiyle bilinen Nestle markasının çocuğunuzun doktorunuz tarafından belirlenmiş bir özel durumu olduğunda yine doktorunuzun tavsiyesiyle kullanabileceğiniz bir devam sütü. Bebeğinizin özel durumu için tüm hassasiyetleri düşünen Alfamino, aynı zamanda bebeğinizin gelişim sürecine de destek olan bir ürün. Bu devam sütü özellikle ciddi gıda alerjilerinde veya büyüme geriliği olan durumlarda destekleyici olabilecek bir ürün. Ayrıca diyet gerektiren birçok hassasiyet için de oldukça doğru bir tercih olan bir devam sütü.

14. Organik ve lezzetli: Holle

Vitaminleri ve mineralleri inek sütü bazında bulunduran Holle Devam Sütü, ebeveynlere ve onların minik bebeklerine %100 doğallık sunuyor. Biodinamik çiftliklerde ham madde üretimi yapmasıyla fark yaratan bu devam sütü, birçok vitamin ve minerali içeriğinde bulunduruyor. Dünyanın tek Demeter sertifikalı devam sütü markası olan Holle, organik olması konusunda da adından söz ettiren markalardan biri. Bebeğiniz için kolay sindirim ve doğru kilo alımı sunan bu ürün, ebeveynlerden tam not alan devam sütlerinden. Bir Alman markası olan Holle, bebeğinizin gelişim aylarına göre üç farklı çeşit bulunduruyor ve çeşitlerine bağlı olarak bebeğinize farklı içerikler sunuyor.

15. En Büyük Destekçiniz: Milupa

Milupa Devam Sütü, içime hazır olmasıyla en çok tercih edilen ürünlerden biri. Prebiyotik ve demir açısından zengin olan bu devam sütü içeriğinde birçok vitamini de bulunduruyor. Diğer devam sütlerinden farkı, bu hazır sütlerin bir yaşından büyük çocukların kullanımı için uygun olması. Özellikle bebek maması konusunda tecrübeli olan Milupa markası bir yaşından sonra bebeğinizin vitamin ve minerallerden eksik kalmamasını sağlıyor. Bebeğinizin gelişimine faydalı maddeleri içerisinde bulunduran bu devam sütü, ebeveynlerin en çok tercih ettiği ürünlerden biri haline gelmiş durumda.

16. İçime hazır vitamin ve mineral deposu: Pınar Çocuk Devam Sütü

Pınar Devam Sütleri de içime hazır olmasından dolayı en çok tercih edilen ürünlerden biri. Üstelik sadece bir yaş için değil, daha küçük bebekler için de seçenekleri var. İçeriğinde A, B6, B12, C, D, E, K vitaminlerini bulunduran bu devam sütleri; demir, çinko, magnezyum gibi çeşitli mineralleri de formülüne eklemiş durumda. Ebeveynlerden de tam not alan ürün, 1 ve 6 yaş arasındaki çocuklar için olan çeşidiyle bu sütün okul çağına kadar kullanılmasına olanak sağlıyor. Bir Türk markası olan Pınar, süt ürünlerinde olan tecrübesiyle de adından söz ettiren ve tercih edilen markalardan biri.

17. Tecrübeli bir Türk markası: Arı Mama



Devam maması da diyebileceğimiz Arı Devam Sütü, pirinç unundan oluşuyor. Keçi sütünü kullanan ürün, bu yönden bebeğiniz için alerji riskini en aza indiriyor. İçeriğinde 12 farklı vitamin ve 6 farklı mineral bulunduran bu mama, uzun yıllardır ebeveynlerin tercihi olan bir ürün. Aynı zamanda bir Türk markası olan Arı Mama, çeşitlerini kullandığı tahıl, bitki ve meyvelere göre belirliyor. Biberon maması olarak geçen bu devam besinleri, bebeğinizin farklı tatları deneyimlemesine de olanak sağlıyor. 70 yılı aşkın tecrübesiyle ebeveynlerden tam not alan ve güven veren Arı Mama, birçok yerde bulunabilir olması açısından da tercih edilebilir bir ürün.

