Her türlü etmenden makyajınızı koruyacak en iyi makyaj sabitleyici çeşitleri

Öncelikle ''Makyaj sabitleyici nedir?'' ve "Makyaj sabitleyici ne işe yarar?" sorularını cevaplandırarak başlayalım. Makyaj sabitleyiciler, sprey formunda bulunan ve makyajdan sonra kullanıldığında sabitleme görevi görüp makyajın kalıcılığını arttıran ürünler. Birçok farklı çeşidi bulunan ürünleri seçmek biraz zorlayıcı olabiliyor. En iyi makyaj sabitleyici sprey kullananların yorumlarını göz önünde bulundurarak en sevilen ürünleri bir araya getirdik. Mutlaka denemeniz gereken ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. 16 saate kadar kalıcı etki: Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici ve Matlaştırıcı Sprey

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Makyajınızın kalıcılığını 16 saate kadar arttırmayı ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici ve Matlaştırıcı Sprey aradığınız ürün olabilir. Ürün, parlamayı kontrol altına alıyor, makyajın kalıcılığını arttırıyor ve renklerin daha belirgin görünmesini sağlıyor. En iyi makyaj sabitleyici sprey listesinde ilk sıralarda yer alan sabitleyici spreyin performansı oldukça yüksek. Ürün, ince yapılı pudra içeriği sayesinde cildinize mat bir bitiş sunuyor. Makyaj sabitleyici kullananların da önerisi olan ürünün yaz aylarında ve özel günlerde vazgeçilmeziniz olacağından eminiz.

2. Sihirli etki: Mac Fix+ Magic Radiance Makyaj Sabitleyici Sprey

Sırada ''En iyi makyaj sabitleyici sprey hangisi?'' sorunuza cevap olacak bir ürün var. Yüksek kalitesiyle öne çıkan Mac, çok başarılı bir spreye imza atmış. Prep+Prime Fix+ ailesinin yeni üyesi Fix+ Magic Radiance, sihirli etkiyi size sunuyor. İçindeki C vitamini, hyalüronik asit ve uçucu yağlar, cildi tüm gün besliyor, nemlendiriyor ve ışıltı kazandırıyor. Cildinizin nemli, esnek, parlak ve canlı görünmesini istiyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Formülündeki Moisture-Shield teknolojisi ağırlık yapmadan nemi cildinize hapsediyor. İsteğinize göre makyajdan önce veya sonra kullanabilirsiniz.

3. Tüm gün kusursuz makyaj: Flormar Makyaj Sabitleyici Sprey

Makyaj sabitleyici önerisi isteyenler için harika bir önerimiz var. Flormar Makyaj Sabitleyici Sprey'i kullanarak makyajınızı tüm gün koruyup kusursuz ve kalıcı makyaj deneyimini yaşayabilirsiniz. İçeriğindeki papatya, salatalık suyu ve bisabolol cildinizi tüm gün rahatlatıyor, cildinize ferah ve tazelenmiş his veriyor. Ürün, tüm cilt tiplerine uygun. ''Makyaj sabitleyici sprey nasıl kullanılır?'' sorusu aklınızı karıştırıyorsa hemen yanıtlayalım. Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Makyajınızı tamamladıktan sonra son adım olarak 20-25 cm uzaklıktan cildinize sıkın ve kurumasını bekleyin. Sonrasında tüm gün kalıcı makyajınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Islak bitiş: NYX Professional Makeup Makyaj Sabitleyici Sprey

Işıltınızı gün boyu korumak istiyorsanız NYX Professional Makeup Makyaj Sabitleyici Sprey tam size göre! Ürünün sprey formu sayesinde makyaj sabitleme adımını saniyeler için tamamlayıp ıslak ve ışıltılı bir bitiş elde edebilirsiniz. Ürünün içindeki niacinamide sayesinde cildiniz daha nemli ve pürüzsüz duracak. Tüm cilt tipleri için uygun ve vegan formüle sahip. Hayvansal kaynaklı veya türevi hiçbir bileşeni içeriğinde barındırmayıp sadece bitkilerden elde edilen yağ özleri içeriyor. NYX Makyaj Sabitleyici Sprey sayesinde özenle yaptığınız ışıltılı makyaj, parlaklığını kaybetmeden uzun süre cildinizde kalıyor.

5. Uzun süreli sabitleme: Max Factor Lasting Performance Setting Spray

Sırada makyaj sabitleyici sprey önerileri isteyenler için kullanıcılar tarafından çok sevilen başka bir ürün var. Max Factor Lasting Performance Setting Spray, cildinizde parlaklık kontrolü sağlarken 8 saate kadar makyajın kalıcılığını arttırıyor. ''Makyaj sabitleyici ne zaman kullanılır?'' diye soracak olursanız hemen cevaplayalım. Ürünü makyajınızı tamamladıktan sonra son adım olarak kullanabilirsiniz. Makyajınızın gün boyu taze ve canlı görünerek ferah his yaratmasını istiyorsanız gün içinde istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Salatalık özü ile formüle edilen sabitleyici sprey, yağsız yapıda bulunuyor. Çabuk kuruyan formülüyle nemli ve pürüzsüz bir cilt sizi bekliyor!

6. Nemli ve hafif etki: Golden Rose Makyaj Sabitleyici Sprey

Golden Rose Makyaj Sabitleyici Sprey, makyajınızın gün boyu sabit ve taze kalmasını sağlıyor. Üstelik hafif yapısıyla cildinizde hiç ağırlık yapmıyor. Uygun fiyatlı en iyi makyaj sabitleyici önerisi arıyorsanız bu ürüne bir şans vermelisiniz. Sabitleyici sprey, cildi kurutmadan ve yapışkan his bırakmadan makyajı sabitliyor. Kullandıktan sonra ise ciltte nemli ve pürüzsüz his bırakıyor. Spreyi iyice çalkalayın ve gözünüzü kapatıp 20-26 cm uzaklıktan eşit bir şekilde sıkın. Dermatolojik olarak edilen ürün, uzun ömürlü kullanım sunuyor.

7. Zamanın ötesinde makyaj kalıcılığı: Farmasi Makyaj Sabitleyici

Farmasi Makyaj Sabitleyici ile makyajınız gün boyu taze ve kalıcı! Cildi kurutmadan ve yapışkan his bırakmadan makyajı koruyan ürün, hafif yapısıyla cildinizde ağırlık yapmıyor. Makyaj sabitleyici sprey kullananlar üründen çok memnun olduğunu ve vaatlerini yerine getirdiğini belirtiyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürün, zamanı adeta durdurarak makyajı cildinize uzun süre sabitliyor. Uygun fiyatlı ürünler kategorisinde yer alan sprey, 115 ml'lik sprey şişede bulunuyor. Makyajınızı yaptıktan sonra yaklaşık 30 cm uzaklıktan gözlerinizi kapatıp cildinize uygulayın ve kurumasını bekleyin.

8. Matlaştırıcı etki: L'Oreal Paris Infaillible Magic Setting Makyaj Sabitleyici Sprey

En iyi makyaj sabitleyici arayanlar buraya! 24 saate kadar kalıcılık vadeden L'Oreal Paris Infaillible Magic Setting Makyaj Sabitleyici Sprey, sihirli etkiyi size sunuyor. Evde binbir özenle yaptığınız makyaj hem sıcak yaz günlerinde hem rüzgârlı ve soğuk kış günlerinde dışarı çıktığınızda bozuluyorsa çözüm bu spreyde saklı! Makyajın kalıcılığını uzun süre artıran sprey, ciltteki parlamayı da kontrol altına alıyor. Cildinize makyaj ürünü sürdükten sonra hızlıca yağlanıp kötü görünüm oluşuyorsa ihtiyacınız olan tek şey bu spreyi kullanmak.

9. Kalıcı ve canlı makyaj için: BEE Beaulis Stop It Makyaj Sabitleyici Sprey

Makyajın bütünlüğünü korurken daha kalıcı olmasını sağlayan bir ürün arıyorsanız Bee Beaulis Stop It Makyaj Sabitleyici Sprey tam size göre! Sprey, diğer ürünlerden farklı olarak makyaj yaptıktan sonra ciltte oluşan pudralı ve yapay görüntüyü pürüzsüzleştiriyor. Gün boyu sizinle kalacak makyaj için son adım olarak kullanabileceğiniz ürün, cildin nemini korumasını sağlıyor ve cilde ferahlık veriyor. Sabitleyici spreyin küçük ambalajı sayesinde çantanıza atıp dışardayken de kolayca kullanabilirsiniz. Ayrıca ürün alkol içermediği için rahatsız edici bir his vermiyor.

10. Yağsız ve mat sabitleme: Essence Instant Matt Makyaj Sabitleme Spreyi

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Günlük makyajınızın daha uzun süre aynı tazelikte kalmasını istiyorsanız Essence Instant Mat Makyaj Sabitleme Spreyi'ne şans vermelisiniz. Mat yapıdaki ürün, şeffaf formuyla yüzde görünmeyen etkiyi size sunuyor. ''Essence makyaj sabitleyici nasıl yapılır?'' sorusunu da yanıtlandıralım. Doğal özlerle yapılan ürün; vegan, parfümsüz ve yağsız formüle sahip. Bu sayede herhangi bir reaksiyon oluşumunun da önüne geçiyor. Dermatolojik olarak test edilen ürünü temiz içeriği sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Makyaj sabitleyici en iyi listesindeki ürünü makyajınızın üzerine sıkarak kalıcılığını arttırabilirsiniz.