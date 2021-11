Her yer kızıla büründü! Görenleri hayrete düşüren yengeç göçü

Avustralya'nın Christmas Adası'nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç mevsim dolayısıyla göç etti. Görenleri hayrete düşüren göç anları kameraya an be an yansıdı.

50 milyon yengecin Avustralya'da üremek için okyanusa gittiği anlar turistlerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

YUMURTALARI OKYANUSA BIRAKACAKLAR

Yengeçler nemli ormanlardan çıkarak denize doğru yola koyulurken, dişilerin ay sonunda 100.000 yumurtayı okyanusa bırakması öngörülüyor.

ERKEK YENGEÇLER ÖNCÜLÜK EDİYOR

Adanın dört bir yanındaki kırmızı yengeçler aynı anda evlerini terk ediyor ve çiftleşmek ve yumurtlamak için okyanusa doğru yürümeye başlıyor. Erkek yengeçler göçe öncülük ediyor.

EN BÜYÜK HAYVAN GÖÇLERİNDEN

Yengeçlerin zarar görmemesi için özel olarak inşa edilmiş yengeç köprüleri inşa edilirken, bu olay, gezegendeki en büyük hayvan göçlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Doğal fenomenin görüntülerinde, kabukluların üremek için zamanında hedeflerine ulaşmak için yollar, köprüler, kayalar ve akarsular arasında kaynaştıkları görülüyor.

BU KADAR BÜYÜK GÖÇ GÖRÜLMEDİ

Adadaki personel, özel olarak inşa edilmiş yengeç köprüleri ve geçici bariyerler inşa ederek göçe hazırlanmak için birkaç ay harcıyor. Christmas Adası'ndaki istilacı türler programı koordinatörü Dr Tanya Detto, Daily Mail Australia'ya bölgenin 2005'ten beri bu kadar çok göç eden yengeç görmediğini söyledi.

Dr Detto, ekibin Flying Fish Cove'a yolculuklarında yengeçleri güvende tutmaya yardımcı olan köprüleri ve bariyerleri yönetmek için çok zaman harcadığını söyledi ve ekledi: Onların trafikten uzaklaştırılıp oraya güvenli bir şekilde ulaştıklarını görmek gerçekten güzeldi.