Her yerde aranıyor! Küçük Zişan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Konya'nın Ilgın ilçesinde oturan, Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ı tedavi için Konya'da hastaneye getirdi, akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kadınhanı yakınlarına geldiklerinde Can'ın yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre, sağ şeritten önlerine geçip, dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sürücünün farları yanmayan ve plakası belirlenemeyen sulama tankerine çarptı. Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü, tankerle kaçtı. Kazada sürücü Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, 11 yaşındaki İkbal ve 16 yaşındaki Eren yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakımda 8 yıldır yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.