Her yerde satılıyor! Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir, boğaz ağrısını şıp diye keser

Sumak, ülkemizde en çok tercih edilen baharatların başında geliyor. Genellikle lezzetinden ötürü tercih ediliyor olsa da faydalarını öğrenince sumağı bir kez daha seveceksiniz. Salatalara ve yemeklere ekşi bir tat vermek için kullanılan sumak, özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

SUMAĞIN FAYDALARI

Sumağın sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Sumak ekşisi suyu gıda zehirlenmelerinde zehrin vücuttan atımını hızlandırır. Yorgunluk ve stresi azaltır. Hücre yenileyici etkisi de gözlemlenmiş. Antioksidandır, antienflamatuardır yani iltihaplarla savaşır.

“Oksidatif stres” enflamasyon artışına da neden olmaktadır. Bu da insülin direnci, diyabet gelişiminde önemli bir mekanizmadır. Yapılan çalışmalarda sumağın içerdiği yüksek antioksidan sayesinde prediyabet, diyabet durumlarında tedaviye destek olduğu, kan şekeri dengelenmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Prediyabet yani insülin direnci ülkemizde her iki kişiden birinin sağlık sorunudur. Bu nedenle sumak hepimizin sofrasında yer almalı.

SUMAĞIN ÇOK AZ BİLİNEN FAYDALARI

Anne sütünü artırması sumağın peki bilinmeyen faydaları arasındadır. Bunun yanında vajinal akıntı gibi jinekolojik hastalıklarda da kullanımı fayda sağlamaktadır.

GARGARA YAPILDIĞINDA BOĞAZ AĞRISINI KESİYOR

Sumağı toz olarak kullanacaksak da diğer baharatlarda olduğu gibi nemsiz ortamda cam kaplarda güneş almayacak şekilde saklayalım. Yemeklerde kullanacağımız gibi sağlığımıza destek olmak adına; boğaz ağrısına iyi gelmesi için gargara yapabiliriz. Alırken güvenilir markalardan almaya özen gösterelim. Benzer renkte başka bitkilerle, hatta kırmızı mercimek kabuğunu limon tozu ile ekşiterek sahte sumak yapabiliyorlar. Kronik bir rahatsızlığınız varsa içmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

SUMAK EKŞİSİ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Sumak; kuru baharat olarak gördüğünüz gibi kullanım alanları sınırsız. Ancak sıvı olarak da kullanmak çok doğru bir yöntem olabilir. Tane halindeki sumağı kaynamış suda 15 dakika kadar bekletip tanelerini de süzerek kullanıma hazır hale getiririz. Daha sonra hava almayan cam bir kavanozda güneş görmeyen bir yerde saklayalım. İçerken çok ekşi gelirse bal ile tatlandırabilirsiniz. Limon eklemeyin, yeteri kadar ekşi olduğundan içimi iyice zorlaşır.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 kupa kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumak, 1 adet dal tarçın ve 2-3 adet karanfili koyarak 4-5 dk. kadar demlenmeye bırakınız. Günde 1 veya 2 bardak kadar içebilirsiniz. Öğün aralarında hem bağışıklığı destekleyip hem mideyi rahatlatacak hem de ödem atmanıza yardımcı olacaktır.



