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Her yeri kapladı! Avustralya'da daha fare istilası bitmedi, örümcek istilası başladı!

16.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın birçok eyaletinde aylardır fare istilası yaşanıyor. Şu ana kadar denenen yollarla istilaya karşı çok az başarı elde edildi. Ülke, farelerle mücadele ederken yeni bir sorunla daha karşı karşıya kaldı. Birçok eyalet şimdi de örümcek ağlarıyla kaplandı.

Her yeri kapladı! Avustralya'da daha fare istilası bitmedi, örümcek istilası başladı!

Avustralya'da felaketler üst üste gelmeye devam ediyor. Önce fare istilasıyla baş etmeye çalışan ülke, şimdi de her yerde görülen devasa büyüklükteki örümcek ağlarıyla mücadele içine girdi.

AĞLAR, HER YERİ KAPLADI

Victoria'da şiddetli yağmur ve sel sonrası oluşan örümcek ağları yolları, geniş alanları hatta binaları bile kaplamış durumda. Bulundukları alanı bir battaniye gibi örten ağların fotoğrafını çeken bir sosyal medya kullanıcısı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü ve bunun sıra dışı olduğunu söyledi.

Kırmızı ve siyah örümceklerin oluşturduğu ağlar, kullanıcılar tarafından ürkütücü olarak tanımlanırken, örümceklere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda paylaşımlar da yer aldı.

Kırmızı örümceklerin tehlikeli olmadığı ancak ısırık oluşması halinde reaksiyon oluşabileceğine dikkat çekildi.

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''ONLARI RAHAT BIRAKIN''

Queensland Üniversitesi'nden Doçent David Merritt, bu yılın başlarında Yeni Güney Galler'deki sel felaketinin ve örümceklerin evlere girmesinin ardından, Yahoo News Avustralya'ya açıklamada bulundu. David, ''Şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık yaşamıyor ve yüksek yerlere kaçıyor. Onları rahat bırakın ve doğanın kendi yoluna gitmesine izin verin. Onlara biraz zaman verin doğal ortamlarına geri dönecekler'' dedi.

Victoria eyaletinin sağlık departmanı da, örümceklerin çevrenin "önemli" bir parçası olduğunu ve mümkünse yalnız bırakılmaları gerektiğini yineledi.

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