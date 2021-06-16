Her yeri kapladı! Avustralya'da daha fare istilası bitmedi, örümcek istilası başladı!

Avustralya'da felaketler üst üste gelmeye devam ediyor. Önce fare istilasıyla baş etmeye çalışan ülke, şimdi de her yerde görülen devasa büyüklükteki örümcek ağlarıyla mücadele içine girdi.

AĞLAR, HER YERİ KAPLADI

Victoria'da şiddetli yağmur ve sel sonrası oluşan örümcek ağları yolları, geniş alanları hatta binaları bile kaplamış durumda. Bulundukları alanı bir battaniye gibi örten ağların fotoğrafını çeken bir sosyal medya kullanıcısı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü ve bunun sıra dışı olduğunu söyledi.

Kırmızı ve siyah örümceklerin oluşturduğu ağlar, kullanıcılar tarafından ürkütücü olarak tanımlanırken, örümceklere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda paylaşımlar da yer aldı.

Kırmızı örümceklerin tehlikeli olmadığı ancak ısırık oluşması halinde reaksiyon oluşabileceğine dikkat çekildi.

''ONLARI RAHAT BIRAKIN''

Queensland Üniversitesi'nden Doçent David Merritt, bu yılın başlarında Yeni Güney Galler'deki sel felaketinin ve örümceklerin evlere girmesinin ardından, Yahoo News Avustralya'ya açıklamada bulundu. David, ''Şiddetli yağışlar sonrası örümcekler artık yaşamıyor ve yüksek yerlere kaçıyor. Onları rahat bırakın ve doğanın kendi yoluna gitmesine izin verin. Onlara biraz zaman verin doğal ortamlarına geri dönecekler'' dedi.