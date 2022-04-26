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Her yıl 2 bin kişi hayatını kaybediyor! Aşı ile önlenebilir

26.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın hastalıkları tedavi edilmediğinde çok ciddi sonuçlar yaratıyor. Gün geçtikçe artan kadın hastalıklarının erken teşhis edilmemesi ve uygun tedavi edilmemesi her yıl binlerce kadının hayatını kaybetmesine neden oluyor. Rahim ağzı kanseri aşıyla önlenebilen kanser türü olsa da her yıl binlerce kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Her yıl 2 bin kişi hayatını kaybediyor! Aşı ile önlenebilir

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Rahim ağzında gelişen bu kanser tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlar yaratıyor. Rahim ağzı kanserini önceden tespit etmek ve önlemek mümkün iken Türkiye’de her yıl 2 bin kadın rahim kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, Türkiye’de rahim kanserinden hayatının kaybeden kadınların sayısı, bu kanserin nedenleri, tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

AŞIYLA ÖNLENEBİLEN TEK KANSER TÜRÜ

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Op. Dr. Şen, ’’Sağlık sektöründeki gelişmelere tıp bilimindeki yeniliklere rağmen ne yazık ki, Türkiye’de her yıl yaklaşık, bin 500 - 2 bin kadın rahim kanserinden hayatını kaybediyor. Belirti vermediği için kimi zaman ilerlemiş ve metastaz yapmış durumda belirleniyor. Rahim ağzı kanseri ilerleme döneminde her zaman bulgu vermeyebiliyor ve rutin jinekolojik kontrollerini, Smear testini yaptırmayan bir kadın maalesef genç yaşta bu hastalığa yakalanabiliyor. Rahim ağzı kanseri, aşıyla önlenebilen tek kanser türü’’ dedi.

VİRÜS CİNSEL YOLLA BULAŞIYOR

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Op. Dr. Şen sözlerine şöyle devam etti: ’’Gen mutasyonları, genetik faktörler rahim kanserine neden olabiliyor. Bir diğer etkende, HPV olarak bilinen ‘Human papilomavirus’ olarak bilinen virüs. Virüs, daha çok cinsel yolla buluşuyor, kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vajina kanserine yol açıyor. HPV enfeksiyonu geçiren kadınların rahim ağzı kanserine yakalanma riski yaklaşık 200 kat artıyor.’’

HER YIL 500 BİN YENİ VAKA BİLDİRİLİYOR

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Kanserin hangi yaşlardaki kadınlar için tehlikeli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Şen, “Açıkçası bu kanser türünün gelişimi için biraz vakte ihtiyacı oluyor bundan dolayı risk 30 yaşında başlıyor ancak 35-45 yaş arasında sık görülüyor diyebiliriz. Yani artık genç hastalarda görüyoruz. Maalesef günümüzde çok daha yaygın. Nedeni, HPV virüsü, çok hızlı yayılıyor. Artık çok daha gençlerde görmeye başladık. Erken yaşta ilk cinsel deneyim, birden fazla cinsel partner varlığı da birer risk faktörü. Her yıl dünya genelinde neredeyse 500 bin yeni vaka bildiriliyor” şeklinde konuştu.

BU BULGULARA DİKKAT

Op. Dr. Şen, kadınların dikkat etmeleri gereken belirtileri şöyle açıkladı: “Bazen hiç bulgu vermeden sinsice ilerlese de bazen de düzensiz, mens (adet) dönemleri arasında veya cinsel ilişkiden sonrasında anormal vajinal kanama olması, cinsel ilişki sırasında anormal ağrı, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede daha önce olmayan anormal ağrı, yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı, vajinal rahatsızlık veya çok kötü kokulu akıntı bazen bir ön bulgu olabiliyor” diye konuştu.

TEDAVİ HASTALIĞIN EVRESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

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Kanserinin tedavisine değinen Op. Dr. Şen, ’’Kimi zaman, rahimi almak son çare oluyor. Yeter ki, iş işten geçmesin. Rahim koruyucu cerrahiler sonraki gebelikleri korumak için de uygun vakalarda yapılabiliyor burada hastalığın hangi evrede olduğu önemli. Hangi evrede olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte kişinin evresine göre kemoterapi ve radyoterapi ihtiyacı olup olmaması süreci belirliyor. Çok erken evrelerde tek ameliyat bile yeterli olabilirken, ileriki evrelerde diğer yöntemleri de kullanmak gerekebiliyor. Kişi normal hayatına tedavi sonrası dönebiliyor. Hastalığın evresi iyileşme sürecini belirleyen en önemli faktörlerden’’ ifadelerini kullandı.

HPV AŞILARI VE SMEAR KONTROLLERİ İLE RAHİM AĞZI KANSERİNDEN KORUNABİLİRSİNİZ

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Hastalığa yakalanmadan önce yapılması ve alınması gereken önlemler de olduğunu belirten Op. Dr. Şen, “Öncelikle burada önemli olan korunmadır yani kanser olmadan önce neler yapılabilir? Bunu düşünmemiz lazım. HPV aşıları ve düzenli Smear kontrolleri yaptırılabilir. Unutmayın ki; rahim ağzı kanseri, aşıyla önlenebilen tek kanser türü’’ dedi.

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