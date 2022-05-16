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Her yıl 6 milyon kişi bu hastalık yüzünden ölüyor

16.05.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada pek çok hastalık bulunuyor. Bu hastalıklar arasında yer alan inme yüzünden her yıl 6 milyon insan hayatını kaybediyor. Oldukça ciddi sonuçlara neden olan inme geçirmeyi önlemek için önlem almak gerekiyor. Birçok hastalık inmeye neden oluyor. İnme geçirme riskini azaltmak için sağlıklı beslenmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak önem taşıyor.

Her yıl 6 milyon kişi bu hastalık yüzünden ölüyor

İnme en sık rastlanan ve ölümcül sonuçları olan hastalıklar arasında bulunuyor. Dünyada her yıl 17 milyon kişi inmeye yakalanıyor bunlardan 6 milyonu hayatını kaybediyor. İstatistik veri paylaşan Dr. Mehmet Kolu, “Her dakika dünyada bir kişi inme geçiriyor. Her 6 insandan biri ömrü boyunca mutlaka küçük veya büyük bir inme atağı geçiriyor. Sık görülen, ölümcül ve yüksek oranda sakatlık riski olan bir hastalık diyebiliriz. 2014 yıllarına kadar bu hastalarda neredeyse elimizdeki tek seçenek bazı pıhtı eritici damardan uygulanan ilaçlardı. Ama daha sonra Trombektomi dediğimiz kasık damarından girip pıhtıyı çıkarma hem dünyada hem de Türkiye’de çok yaygın, sık kullanılmaya başladı ve hastalar şu anda bu tedaviden çok fayda görmekte” dedi.

GENELLİKLE BİR TARAFTA FELÇ OLUYOR

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Kendilerinin de bu işlemi sık yaptıklarını aktaran Dr. Kolu, “Beyin dokusu genelde ilk 6 saatte kadar bu beyin damar tıkanıklıklarında dayanabilmekte. Ama 6 saatten sonra yapılan çalışmalarda damarın beslediği alanda tamamen ölü bir doku meydana gelmekte. 6 saati geçtikten sonra yapılan işlemlerde hepsini değil ama genelde belli bir fayda sağlayamıyoruz. O yüzden bu hastaların hızlıca tanınması ve bu şekilde işlemler yapılan merkezlere yönlendirilmesi veya hastaların kendilerinin başvurması çok önemli olmakta. İnme dediğimiz beyin damarının tıkanmasıdır. Herhangi bir damarın tıkanması ve damarın beyni beslediği bölgeye göre şikâyetler ortaya çıkması. Bunlar genelde bir tarafta felçlik oluyor. Yüzün bir yarısında kayma oluyor. Konuşmada, anlamada bozukluk oluyor. Bilinç kaybı yaşanabiliyor bu hastalarda. Hatta bu hastaların bazıları koma haline girebiliyor. Görme bozukluklarına sebep olabiliyor.

HAREKETSİZ YAŞAMAK VE TANSİYON GİBİ HASTALIKLAR İNMEYE NEDEN OLUYOR

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Altında yatan temel sebepte büyük oranda şeker hastalığı. Tansiyon, kalp hastalığı. Yüksek kolesterol, obezite, hareketsiz yaşam gibi sebepler inmenin en önemli sebepleri arasında sayabiliriz” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
tansiyon
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