Herkes Adıyaman seçim sonuçlarını konuşuyor: Nasıl kazandı? CHP'li yeni başkan Abdurrahman Tutdere anlattı

31 Mart yerel seçimlerinde en büyük sürprizlerden biri de Adıyaman'da yaşandı. Sandıkların açılması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Adıyaman'da bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Yıllardır AK Parti'nin kalesi olarak bilinen kentte, sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla CHP tarihi sayılabilecek bir başarıya imza attı.

AK PARTİLİ POLAT'A YÜZDE 12 FARK ATTI

CHP'li Abdurrahman Tutdere, 51 bin 299 oy alarak seçimi kazandı ve Adıyaman'ın yeni belediye başkanı seçildi. Tutdere, en yakın rakibi olan AK Partili Ziya Polat'a yüzde 12 fark attı.

CHP ADIYAMAN'DA NASIL KAZANDI?

Böylece CHP, 47 yıl sonra Adıyaman Belediyesi'nin yönetimini kazanmış oldu. Bir anda gündem yaratan Adıyaman'da CHP'nin seçimi nasıl kazandığı merak konusu oldu.

ABDURRAHMAN TUTDERE'DEN AÇIKLAMA

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre belediye başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, seçimi nasıl kazandığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman'da tarihi bir zafere imza atan Abdurrahman Tutdere T24'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

“Gençlerin ve kadınların büyük desteğini aldım ben. Bütün parti tabanlarının büyük desteği var. Hiçbir odakla, hiçbir kesimle temasım da talebim de olmadı. Halkın en büyük güç olduğuna inandım. Bu felsefeyle gittik. Meselenin bir memleket meselesi olduğunu söyledik. Kampanyada bu başarıyı getirdi. Cumhur ittifakı, AKP-MHP birlikte girdi Adıyaman’da. Diğer partilerin tamamı da aday çıkardı. Buna rağmen kenetlenme oldu ve biz kazandık”

2019'DAKİ SON SEÇİMLERİ AK PARTİ KAZANMIŞTI

2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP, Adıyaman'da aday çıkartmamış ve Saadet Partisi adayını desteklemişti. Ancak 2019'daki seçimde AK Parti'nin adayı 65 bin oy alarak kazanmıştı. 2024 yerel seçimlerine bakıldığında ise AK Parti'nin Adıyaman'daki oy sayısı 28 binde kaldı.







