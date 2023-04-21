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Herkes 'Bayramda İstanbul boş olur' diye bekliyordu ama... Trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu

21.04.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram öncesinde 'İstanbul boş olur' diye bekleyenler, bayramın ilk gün şoka uğradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Herkes 'Bayramda İstanbul boş olur' diye bekliyordu ama... Trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu

Bayramın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar toplu taşıt araçlarında da yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ Tramvay ve Metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Tramvaya ve Metrobüs'e binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı.

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Cevizlibağ, D-100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Saat 17.40 sıralarnıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı İstanbul trafik

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