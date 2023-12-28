Herkes çöpe atıyor ama faydaları saymakla bitmiyor! Kilo vermek isteyenler buraya!

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor. Fazla kilolar yalnızca görüntü açısından değil sağlık açısından da sıkıntı oluşturabiliyor. Kiraz sapı kilo vermek isteyen kişiler için birebir. Sıkça tüketilen bu yaz meyvesinin sapları adeta şifa deposu.

ADET DÖNEMİ SANCILARINA İYİ GELİYOR

Kiraz sapı demlenip çay olarak içilebilir. Kadınlar adet dönemlerine dair sorunlarını bu şekilde ortadan kaldırabiliyorlar. Düzensiz ve ağrılı regl yaşayanlar için de ilk öneriler arasında yer alan kiraz sapı, idrar fonksiyonlarını da harekete geçirir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Kiraz sapı vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı olur.

ÖDEM ATIYOR, OBEZİTEYİ ENGELLİYOR

Öte yandan kabızlığa da iyi gelen kiraz sapı obeziteyi engeller.

Kiraz sapı çayı düşük kalorili bir içecek olarak bilinir ve diyet yapanlar için uygun bir seçenektir. Bu çay birkaç adım gerektiren ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz çaylar arasındadır.

İşte kiraz sapı çayının malzemeleri:

1 yemek kaşığı kuru kiraz sapı veya 2-3 dal taze kiraz sapı

2 su bardağı su

Bal, limon veya taze nane (isteğe bağlı)

Kiraz sapı çayının yapılışı:

Taze kiraz sapı kullanacaksanız sapları yıkayın ve ince dilimler halinde kesin. Kuru kiraz sapı kullanacaksanız birkaç sapı parçalayın.

2 su bardağı suyu kaynatın.

Kaynamış suya taze kiraz sapınızı veya kuru kiraz sapınızı ekleyin.

Altını kısıp yaklaşık 5-10 dakika demlenmeye bırakın.

Daha yoğun bir tat isterseniz demlenen çayı biraz daha uzun süre bekletebilirsiniz.

Demlenen çayı süzün ve bardağa alın.

Dilerseniz çayınızı bal, limon veya taze nane ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Sıcak olarak servis yapabilirsiniz veya soğutarak buzla birlikte servis edebilirsiniz.





