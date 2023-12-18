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Herkes İstanbul'daki depreme kilitlenmişken 'Her an olabilir' diyerek asıl tehlikeyi açıkladı!

18.12.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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Dün Yalova'daki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Beklenen Marmara depremiyle ilgili olarak yorumlar peşi sıra gelirken Prof. Dr. Osman Bektaş 'Her an yıkıcı deprem olabilir' diyerek başka bir bölgeye dikkat çekti.

Herkes İstanbul'daki depreme kilitlenmişken 'Her an olabilir' diyerek asıl tehlikeyi açıkladı!

Bu sabaha karşı saat 01.15 sularında Gümüşhane'de bir deprem meydana geldi. Buradaki depremin merkez üssünün Kelkit ilçesi olduğu saptandı. Deprem aynı zamanda Bartın, Trabzon, Samsun gibi şehirlerde de hissedildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bu depremin beklenen bir deprem olmadığını ifade etti.

"FAY ÜZERİNDE GERİLMELERİN ARTTIĞINI GÖSTEREBİLİR"

Depremin meşhur Kuzey Anadolu fayının üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Bektaş şöyle devam etti:
“Bu beklenen bir deprem değildi. Depremin olduğu yer meşhur Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerindedir. O fay Erzincan’da 1939 yılında Türkiye’nin en büyük depremi 7.9’luk bir deprem üretti. Bu fayın Erzincan’ın hemen batısından itibaren bir kolu var. Bu kol Kelkit vadisinden Aşkale ve Erzurum’a doğru uzanır. Kuzey Anadolu fayına paralel uzanır. 1939 depremi olunca bu kol biraz rahatladı. Ancak zaman içerisinde gerilmeler arttı.

Özellikle 1992 Erzincan’ın daha da doğusunda bir deprem olunca zaman içerisinde Kuzey Anadolu fayının kuzey kolundaki fayı önemli ölçüde stresle yüklemiş olması gerekir. Son birkaç ay içerisinde özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra bu hat üzerinde Aşkale civarında bu tür küçük depremleri alıyorduk. Bu deprem de bu fay üzerinde gerilmelerin arttığını gösterebilir.

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"HER AN YIKICI DEPREM OLABİLİR"

Nitekim deprem kataloğuna baktığınız zaman bu fay hattı bir sismik boşluğa karşılık geliyor. Uzun zamandan beri depremin olmadığı bir fay hattı ki bu bizi en fazla tedirgin eden konudur. Bir sismik boşluk dediğimiz yüzlerce yıl burada deprem olmamış. Bu depremin tekrarlanma süresini bilmiyoruz. Maalesef hem Karadeniz Bölgesi’nde hem Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Kuzey Anadolu Fayı ve Kuzey Doğu Anadolu Fayına ait fayların hızlarını bilmiyoruz. Derinliklerine göre olan hızlarını ve kilitlenme, kırık yapma durumlarını bilmiyoruz. Bu bakımdan deprem kestirmesi oldukça zayıf. Ancak bilinen bu fayların üzerinde her an yıkıcı deprem olabilir.”

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“'BU BÖLGEDE DEPREM OLMAZ' ALGISI YANLIŞ”

“Gümüşhane’nin en önemli şansı granitli sağlam bir kayanın sağlam temel üzerinde oturmasıdır” diyen Bektaş şu ifadeleri kullandı:
“Gümüşhane taban kayaç dediğimiz ana kayanın üzerindedir. Dolayısıyla orada çok fazla korkulacak bir durum yok. Ancak Gümüşhane’nin çevresi kalın sedimanter kayaçlardan oluştuğu için orada deprem büyütmesi fazla olabilir. Artçı depremler küçüktür. Korkulacak bir durum yok. Önemli olan bundan sonra bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda sismik aktivite nasıl gelişecek bunu yakından takip etmemiz lazım. Ancak o bölgede yapı stoku zayıftır. Bu da bir gerçek. Deprem küçük, sallantı küçük ama Gümüşhane ve Bayburt’un yapı stokları zayıftır. Bugüne kadar deprem algısının oluşturulmaması, bu bölgede deprem olmaz, en sağlam yer Gümüşhane, Trabzon’dur algısı yanlış ve olumsuz bir yapı stokunun oluşturulmasına sebebiyet verdi. Bu bakımdan ben tekrar vatandaşlardan rica ediyorum önemli bir şekilde devletin verdiği bilgilere itibar etmeleri gerekir.”

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(İHA)

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deprem Gümüşhane Yalova Kelkit
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