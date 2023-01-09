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Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe! O fotoğraf sonrası bilgi sızmamıştı, AK Partili isimden çok konuşulacak iddia 'Seninle kazanamayız'

09.01.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında adaylık görüşmeleri devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti kongresine katılması dikkat çekmişti. Hafta sonu bir etkinlikte konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini belirtmiş ve Ekrem İmamoğlu bu sözleri ayakta alkışlamıştı. AK Partili isimden dikkat çeken adaylık iddiası geldi!

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe! O fotoğraf sonrası bilgi sızmamıştı, AK Partili isimden çok konuşulacak iddia 'Seninle kazanamayız'

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, Saraçhane sürecinin çok konuşulduğu dönemde Ankara'da baş başa bir görüşme yapmış bu görüşme sonrası basına bilgi verilmemişti. AK Parti 24. dönem Sivas vekili Ali Turan, TV100 ekranlarında o görüşmeden aldığı kulis bilgisini paylaştı. Turan, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 'Seninle kazanamayız' dediğini iddia etti.

İşte eski AK Partili vekil Ali Turan'ın 'Akşener' iddiasının detayları...

MERAL AKŞENER İDDİASI: 'KAZANACAK ADAY...'

'Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener başbaşa görüşmüştü oradan bilgi sızmadı. Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söylüyorlar. Meral Hanım, 'Kazanacak bir adayla gidelim' diyor.

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AK PARTİLİ ALİ TURAN: SAĞ KÖKENLİ BİR ADAY OLACAK

Milliyetçi kesimi de muhafazakar kesimi de tatmin edecek sağ kökenli bir adayla gidilmesi konusuna mutabakata varıldı. Ortadaki isimler de belli ama söylemeyeceğim.'

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'KEMAL BEY'İN VAZGEÇMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ'

Tv100'deki programın bir diğer konuğu ise AK Parti'den 25. dönemde milletvekili olan Resul Tosundu. Bir dönem Tokat vekilliği yapan Tosun, 'Kemal Bey'in bu aşamadan vazgeçmesi düşünülemez. Düşünürse yanlış yapar.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Turan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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