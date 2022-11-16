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Herkes kötülüyor ama! Kemikleri granit gibi güçlendirir, enerji verir...

16.11.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz pirinç, dünya çapında en çok yenen tahıllar arasında her zman başı çekiyor. Çok yönlüdür ve lezzetlidir. Yemeklerin en çok tercih edilen tamamlayıcısıdır. Teknik olarak 120.000'den fazla çeşidi bulunuyor. Pirincin yüksek kalorili olmasının en büyük nedenlerinden biri pişirme teknikleridir. Beyaz pirinç, dünya çapında tüketilen toplan kalorinin beşte birini oluşturduğu tahmin ediliyor. Peki, beyaz pirinç faydalarının ne kadarını biliyorsunuz?

Herkes kötülüyor ama! Kemikleri granit gibi güçlendirir, enerji verir...

Beyaz pirinç diğer adıyla zenginleştirilmiş pirinç, en popüler tahıl türlerinden biridir. Beyaz pirinç rafine pirinçtir, yani dış kabuğu, kepek katmanlarını ve mikropları çıkarmak için öğütülmüştür. Dünya çapında tercih en çok tercih edilen tahıl olan beyaz pirinç, kahverengi pirinçle karşılaştırıldığında işlenme şekli nedeniyle kötü bir şöhrete sahiptir. Beyaz pirinç dendiği zaman "kötü karbonhidrat" veya "boş kalori kaynağı" dendiğini duymuşsunuzdur.

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BEYAZ PİRİNÇ FAYDALARI

Beyaz pirincin bu kadar kötü bir şöhrete sahip olmasının nedenlerinden biri, genellikle daha az işlenmiş kahverengi pirinçle karşılaştırılmasıdır. Beyaz pirinç, kahverengi pirinç kadar lifin yarısına sahipken, yine de sağlıklı bir yemeğin parçası olarak lif ve diğer besinleri sağlayabilir.

KAHVERENGİ PİRİNCİN İKİ KATI

100 gram beyaz pirinçte neredeyse bir gram lif alıyorsunuz. Bu, özellikle kahverengi pirincin neredeyse iki katı olabileceği için çok fazla görünmeyebilir, ancak yine de size küçük bir porsiyon sağlar.

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VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Beyaz pirinç ayrıca sıklıkla çinko, selenyum, niasin, folat, fosfor ve B6 vitamini gibi vitamin ve mineraller içerir.

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Beyaz pirinç, vücudunuz için ana yakıt kaynağı olan bir karbonhidrat kaynağıdır. Ayrıca, birçok beyaz pirinç çeşidi, enerji seviyelerinin desteklenmesine de yardımcı olabilecek B vitaminleri ile güçlendirilmiştir.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Konu kemik sağlığı olduğunda beyaz pirinç tüketmenin ne kadar faydası olduğunu muhtemelen çok az kişi biliyor. Hepimiz kalsiyum ve D vitamininin kemik sağlığı için önemli besinler olduğunu biliyoruz. Ama kemik sağlığı kahramanı olan bir besin maddesi olan manganez, beyaz pirinçte bulunur.


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