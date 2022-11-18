Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Bağırsak kanseri, en yaygın kanserlerden biridir. Aynı zamanda en tehlikeli kanser türlerinden biridir. Bağırsak kanseri, en ölümcül kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Ölümcül olduğu için semptomları bilmek ve kendinizi düzenli olarak test etmek hayati önem taşır.

BAĞIRSAK KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Hastalığın onda birinden daha azı hastalığın 4. aşamasını geçebiliyor, ancak birinci aşamada yakalanırsa şans çok daha yüksek görünüyor. Birinci evre bağırsak kanseri olan 10 kişiden dokuzu, hastalıktan beş yıl veya daha uzun sürede kurtulacaktır. Bağırsak kanseri kalın bağırsağı etkiler. Başlangıçta polip olarak bilinen kansersiz büyümelerden büyür.

Bağırsak kanserinin "en yaygın" belirtilerinden biri, sık ve daha gevşek dışkı dahil olmak üzere dışkı yaparken deneyiminizdeki değişikliklerdir.

Bağırsak kanseri, bağırsak hareketlerinizi, içine kan damlaması nedeniyle dışkınızı siyah bir renge çevirmek de dahil olmak üzere başka şekillerde değiştirebilir.



