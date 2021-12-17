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  4. Herkes şaşkınlıkla izledi! Kız öğrencilerin acımasız kavgası

Herkes şaşkınlıkla izledi! Kız öğrencilerin acımasız kavgası

17.12.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı birbirine girdi. Çevredekiler ve arkadaşları araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kız öğrenciler kavga sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.

Herkes şaşkınlıkla izledi! Kız öğrencilerin acımasız kavgası

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

KAVGA SONRASI KAÇTILAR

Kavga, Turgulu ilçesinde yaşandı. İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı. Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı. Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

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Manisa
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