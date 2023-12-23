HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

23.12.2023 17:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinden acı haber gelmiş, 6 kahraman askerimizin şehit olduğu duyurulmuştu. Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evinin görüntüsü ise birçok kişi tarafından paylaşılmıştı. Gündem olan görüntünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılacak.

GB_U3dGXYAAKw2Q

YENİDE İNŞA EDİLECEK

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat’taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı.

6f74d552ed602bef42859acae25a69a3

Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bedava bardak izdihamı! Adeta birbirlerini ezdilerBedava bardak izdihamı! Adeta birbirlerini ezdiler
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! TAG sürücüsünün anahtarını alıp tehditler savurdu: Sayın Bakan, Sayın Vali diyerek isyan ettiSosyal medyada tepki çeken görüntüler! TAG sürücüsünün anahtarını alıp tehditler savurdu: Sayın Bakan, Sayın Vali diyerek isyan etti
Antalya'da korkunç anlar! Böyle patladıAntalya'da korkunç anlar! Böyle patladı
Anahtar Kelimeler:
şehit Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.