Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılacak.

YENİDE İNŞA EDİLECEK

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat’taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.





