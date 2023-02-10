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  4. Herkes Şerif amca için güzel haberi bekliyordu ama... Enkazın önünde bisküvi ile bekleyen baba yıkıldı: "Mezarına koyacaktım, başka bir çocuğa verdim"

Herkes Şerif amca için güzel haberi bekliyordu ama... Enkazın önünde bisküvi ile bekleyen baba yıkıldı: "Mezarına koyacaktım, başka bir çocuğa verdim"

10.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da depremin yıktığı binanın önünde cebinde bisküvi ile bekleyen baba herkesi ağlatmıştı. Enkazın önünde gözyaşlarıyla bekleyen baba için herkes dua ederken, beklenen mucize gerçekleşmedi. Eşini ve en küçük oğlunun cansız bedenini çıkaran Şerif amca, "Cebimdeki bisküviyi mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diyerek Türkiye'yi bir kez daha ağlattı.

Herkes Şerif amca için güzel haberi bekliyordu ama... Enkazın önünde bisküvi ile bekleyen baba yıkıldı: "Mezarına koyacaktım, başka bir çocuğa verdim"

Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara neden oldu. Binlerce ev enkaz yığınına dönüşürken, vatandaşlar çöken binaların altında kaldı. Tüm Türkiye yardım için seferber oldu, ekipler bölgeye sevk edildi. 5. gününe girilen felakette ekipler enkaz altında canla başla çalışırken, ailelerde bir an olsun umudunu kaybetmeden çalışmaları takip etti.

ELİNDE BİSKİVÜ İLE ENKAZ BAŞINDA BEKLİYORDU

Enkaz başında çaresizce bekleyenlerden biri olan Şerif amca ise elindeki bisküvi ve gözyaşlarıyla hafızlara kazındı. Enkaz altında kalan çocukları ve eşi için çaresizce bekleyen baba, depremin ilk günlerinde uzatılan mikrofona "Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı" demişti.

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Elindeki bisküvi ile enkaz başında bekleyen baba Türkiye'yi ağlatırken, beklenen mucize maalesef gelmedi.

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TÜRKİYE'Yİ BİR KEZ DAHA AĞLATTI

Günler sonra enkaz başında Show Haber'in uzattığı mikrofona konuşan Şerif amca, Türkiye'yi bir kez daha gözyaşlarına boğdu.

"MEZARINA KOYACAKTIM, UNUTTUM BAŞKA BİR ÇOCUĞA VERDİM"

Konuşmakta güçlük çektiği görülen acılı baba, eşini ve 3 yaşındaki oğlun Oktay'ın cansız bedenini çıkardığını söyledi. Acılı baba "Mezarına koyacaktım, unuttum başka bir çocuğa verdim" diye konuştu.

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14 ve 16 yaşındaki iki çocuğunun daha enkaz olduğunu söyleyen acılı baba, bir an olsun yıkılan binanın yanından ayrılmıyor.

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deprem bisküvi

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