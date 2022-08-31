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Herkesin kullanımına sunuldu! Twitter'dan Instagram'ın 'Yakın Arkadaşları'na flaş rakip: Twitter Circle

31.08.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın merakla beklenen özelliği Twitter Circle sonunda geldi. Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" özelliğine çok benzeyen Circle'ı geçtiğimiz aylarda test etmeye başlayan Twitter, Twitter Circle ismini verdiği yeni özelliğinin dünya genelinde iOS, Android ve Twitter.com'daki bütün kullanıcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu. Twitter Circle özelliğiyle insanlar artık tweet içeriklerini kimlerin görebileceğini ve içerikleriyle kimlerin etkileşime geçebileceğini seçme esnekliğine sahip olacak.

Herkesin kullanımına sunuldu! Twitter'dan Instagram'ın 'Yakın Arkadaşları'na flaş rakip: Twitter Circle

Twitter Circle resmen hayata geçti. Amerikan merkezli sosyal medya platformu Twitter, Twitter Circle ismini verdiği yeni özelliği ile kullanıcılarına tweetlerini kimlerin göreceği konusunda daha fazla kontrol hakkı vermeye başladı.

Twitter'ın blog adresinden yapılan açıklamaya göre, Twitter Circle ile insanlar artık tweet içeriklerini kimlerin görebileceğini ve içerikleriyle kimlerin etkileşime geçebileceğini seçme esnekliğine sahip olacak.

Twitter Circle, Instagram'ın kullanıcılarına hikayelerini görebilecek kişi veya kişileri seçme özgürlüğü sağlayan 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine oldukça benziyor.

Twitter Circle

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TWITTER CIRCLE BÜTÜN KULLANICILARIN HİZMETİNE SUNULDU

Şirket açıklamasında yeni özelliği Twitter Circle'ı mayıs ayında test etmeye başladığını ve aldığı geri bildirimlerin büyük oranda olumlu yönde olduğunu açıkladı. Twitter ayrıca özelliğin dünya genelinde iOS, Android ve Twitter.com'daki bütün kullanıcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.

Yeni uygulama kapsamında kişiler tweetlerini atmadan önce bunun "herkese açık" mı yoksa "Twitter çevresi"ne mi gönderebileceği konusunda bir sekme görüyor.

Tweetlerini genelin görmesini istemeyen kullanıcılar en fazla 150 kişiye kadar olacak şekilde kendi çevrelerini seçiyor ve sadece o kişilerin görebileceği tweetler atabiliyor. Kişilerin seçtiği veya seçmediği kişilerin ise bu durumdan haberleri bulunmuyor. Kendi Twitter çevresine gönderilen tweetler yeşil bir rozete sahip. Yalnızca seçili kişiler tarafından görülen bu tweetler retweet edilemiyor.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
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