Herkesin merak ettiği Apple etkinliği "Scary Fast" başladı! Yeni Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor

Apple, Scary Fast" diyerek 31 Ekim TSİ 03:00’te bir etkinlik düzenleyeceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Saatlerin 03:00'ü göstermesiyle birlikte etkinlik başladı. Etkinlikte ilk olarak çok sayıda Mac kullanıcısıyla ve Mac'in kullanımıyla ilgili bir video gösterildi. Ardından Apple CEO'su Tim Cook göründü.

APPLE YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITIYOR: M3, M3 PRO VE M3 MAX İŞLEMCİLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Apple, ilk olarak 3 nm üretim sürecine sahip M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini tanıttı.

Apple'a göre M3 yongaları, sektörde bir ilk olan Dinamik Önbelleğe Alma özelliğine sahip tamamen yeni bir GPU'yla geliyor.

Standart M3 çipi 8 çekirdekli CPU ve yeni nesil 10 çekirdekli GPU'ya sahipken, M3 Pro 12 çekirdekli GPU ve 18 çekirdekli GPU'ya sahip. M3 Max ise 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU'yla geliyor. M3 Max ayrıca 128 GB'a kadar belleği destekliyor.

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