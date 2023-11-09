Herkesin merak ettiği soru: AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak? Anketten çarpıcı sonuçlar çıktı! Süleyman Soylu, Murat Kurum, Melih Gökçek, Fahrettin Koca...

Türkiye, genel seçimlerin ardından şimdi de adım adım yerel seçimlere doğru yaklaşırken AK Parti'nin illerdeki adaylarının kim olacağı merak ediliyor. Araştırma şirketleri de bununla ilgili anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" ve "AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorularının yanıtını araştırdı. Asal Araştırma, anketlerin dikkat çeken sonuçlarını paylaştı. İşte detaylar...

İSTANBUL

Asal Araştırma, İstanbul Yerel Seçimler Seçmen Eğilimleri Araştırması Kasım 2023'ün saha uygulamasını 3-8 Kasım 2023 tarihleri arasında yaptı. Toplam 2500 kişi ile görüşüldü. Araştırmada "Sizce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı? şeklinde açık uçlu soru soruldu. Alınan cevaplara göre sonuçlar şu şekilde sıralandı:

Murat Kurum: Yüzde 25,6

Mehmet Tevfik Göksu: Yüzde 14,2

Adil Karaismailoğlu: Yüzde 10,8

Fahrettin Koca: Yüzde 10,0

Süleyman Soylu: Yüzde 9,4

Hilmi Türkmen: Yüzde 4,0

Şadi Yazıcı: Yüzde 3,8

Osman Nuri Kabaktepe: Yüzde 3,2

Mehmet Ergün Turan: Yüzde 3,0

Mustafa Varank: Yüzde 3,0

Mustafa Demir: Yüzde 2,6

Abdullah Özdemir: Yüzde 2,0

Deniz Köken: Yüzde 1,8

Bünyamin Demir: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1,2

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4,0

ANKARA

Öte yandan Asal Araştırma; Ankara Yerel Seçimler Seçmen Eğilimleri Araştırması Kasım 2023'ün saha uygulamasını 1-8 Kasım 2023 tarihleri arasında yaptı. Toplam 2000 kişi ile görüşüldü. Araştırmada "Sizce AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" şeklinde açık uçlu soru soruldu. Alınan cevaplara göre sonuçlar şu şekilde sıralandı:

Turgut Altınok: Yüzde 22,5

İbrahim Melih Gökçek: Yüzde 12,0

Süleyman Soylu: Yüzde 9,6

Hakan Han Özcan: Yüzde 8,2

Veysel Tiryaki: Yüzde 5,6

Murat Ercan: Yüzde 5,1

Murat Kurum: Yüzde 5,1

Serhat Oğuz: Yüzde 4,5

Fatih Şahin: Yüzde 4,0

Murat Köse: Yüzde3,6

Enver Demirel: Yüzde 2,5

Asım Balcı: Yüzde 2,5

Mustafa Tuna: Yüzde 2,4

Diğer: Yüzde 3,5

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 8,9









