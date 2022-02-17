Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişkiye girmenin yolları

İşiniz, sorumluluklarınız, aileniz, arkadaşlarınız derken zaman su gibi akıp gidiyor. Başka işlerinizi çözmeye çalışmaktan kendinize yeterince vakit ayıramıyor olabilirsiniz. 24 saatin içine istediğiniz her şeyi sığdıracak zamanı bulmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Ancak, hayatınızı bir rutine oturtabilirseniz bazı şeylere vakit ayırabilirsiniz.

DOĞRU ZAMANI YAKALAYIN

Öncelikle cinsel hayatınızı renklendirmek ve daha fazla ilişkiye girmek istiyorsanız sizi bu konudan alıkoyan başlıkları düşünün. Kendinize olan güvensizliğiniz belki de engel oluyor! Eğer öyleyse ne kadar harika biri olduğunuzu düşünerek işe başlayabilirsiniz. Hayatınızda olumlu değişiklikler yaparak cinsel hayatınızı aktif hale getirebilirsiniz.

Geçen yaz tüm zamanların seks rekorunu kırdığını söyleyen New York’lu sanatçı Sucklord , “Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız” dedi. "İyi durumda olmalısın. İyi görünmelisin. Sosyal olarak aktif olmalısınız. Hayatınla ilgili bir şeyler yapıyor olmalısın." diyerek cinsel hayatını rayına oturtmak isteyenlere önerilerde bulundu.

CİNSELLİK HERKES İÇİN

Evli ya da bekar olmak cinsel ilişkiye girmenizin önünde bir tabu değildir. Samimiyetinizi gösterip karş tarafa güven verdiğiniz sürece cinsel ilişkiye girmenin kapıları her zaman açık olacaktır.

EŞİNİZE NE İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN

Bir ilişkiniz varsa ve yeterince cinsel ilişkiye girmediğinizi düşünüyorsanız, bunu partnerinizle konuşabilirsiniz. Ancak bu çabanın ilişkinizi karmaşık bir hale getirebileceğinizi de unutmayın. İki taraf içinde rahatsız edici bir konu olsa da yapmanız gereken bir konuşma olduğunu unutmayın.

Böyle şeyler konuşmaya alışık değilseniz kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Dürüst olun ve konuyu açmak için en uygun anı bekleyin. İltifatta bulunun: Yakın olmayı sevdiğinizi ve bunu daha sık yapmak istediğinizi söyleyin. İkinize de uygun bir program ve rutin bulmak için birlikte çalışın.

SOSYALLEŞİN

Bunu planlamak hoşunuza gitmeyebilir ancak, cinsel ilişkiye girmek için sosyal hayatınızı planlayabilirsiniz. Bunları planlamak tam olarak seksi değil, ama yapmanız gereken şey bu.

Bu özel aktivite için belirli bir zaman ayırın, ardından planınıza sadık kalın. Bir ilişkiniz yoksa gece dışarı çıkmadan önce kendinizi hazırlayın. Yatağınızın ve evinizin temiz olduğundan emin olun.

