HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişkiye girmenin yolları

Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişkiye girmenin yolları

17.02.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes daha fazla cinsel ilişkiye girmek istese de gerçekleşmesi biraz zor olabilir. Evli veya bekar olmanız cinsel ilişkiye girme sayınızı artıracağı veya azaltacağı anlamına gelmez. Ancak her şeye rağmen daha fazla cinsel ilişkiye girmek istiyorsanız bu stratejileri deneyebilirsiniz.

Herkesten öğrenemezsiniz: Daha fazla cinsel ilişkiye girmenin yolları

İşiniz, sorumluluklarınız, aileniz, arkadaşlarınız derken zaman su gibi akıp gidiyor. Başka işlerinizi çözmeye çalışmaktan kendinize yeterince vakit ayıramıyor olabilirsiniz. 24 saatin içine istediğiniz her şeyi sığdıracak zamanı bulmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Ancak, hayatınızı bir rutine oturtabilirseniz bazı şeylere vakit ayırabilirsiniz.

DOĞRU ZAMANI YAKALAYIN

Öncelikle cinsel hayatınızı renklendirmek ve daha fazla ilişkiye girmek istiyorsanız sizi bu konudan alıkoyan başlıkları düşünün. Kendinize olan güvensizliğiniz belki de engel oluyor! Eğer öyleyse ne kadar harika biri olduğunuzu düşünerek işe başlayabilirsiniz. Hayatınızda olumlu değişiklikler yaparak cinsel hayatınızı aktif hale getirebilirsiniz.

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayıMutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Geçen yaz tüm zamanların seks rekorunu kırdığını söyleyen New York’lu sanatçı Sucklord , “Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız” dedi. "İyi durumda olmalısın. İyi görünmelisin. Sosyal olarak aktif olmalısınız. Hayatınla ilgili bir şeyler yapıyor olmalısın." diyerek cinsel hayatını rayına oturtmak isteyenlere önerilerde bulundu.

CİNSELLİK HERKES İÇİN

Evli ya da bekar olmak cinsel ilişkiye girmenizin önünde bir tabu değildir. Samimiyetinizi gösterip karş tarafa güven verdiğiniz sürece cinsel ilişkiye girmenin kapıları her zaman açık olacaktır.

Kimsenin aklına gelmez: Güzel bir cildin anahtarı cinsel ilişkiden geçiyorKimsenin aklına gelmez: Güzel bir cildin anahtarı cinsel ilişkiden geçiyor

EŞİNİZE NE İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN

Bir ilişkiniz varsa ve yeterince cinsel ilişkiye girmediğinizi düşünüyorsanız, bunu partnerinizle konuşabilirsiniz. Ancak bu çabanın ilişkinizi karmaşık bir hale getirebileceğinizi de unutmayın. İki taraf içinde rahatsız edici bir konu olsa da yapmanız gereken bir konuşma olduğunu unutmayın.

Sakın yiyeceklerinizde bu yağı kullanmayın! Yüksek kolesterol ve kalp hastalıklarını tetikliyorSakın yiyeceklerinizde bu yağı kullanmayın! Yüksek kolesterol ve kalp hastalıklarını tetikliyor

Böyle şeyler konuşmaya alışık değilseniz kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Dürüst olun ve konuyu açmak için en uygun anı bekleyin. İltifatta bulunun: Yakın olmayı sevdiğinizi ve bunu daha sık yapmak istediğinizi söyleyin. İkinize de uygun bir program ve rutin bulmak için birlikte çalışın.

SOSYALLEŞİN

Bunu planlamak hoşunuza gitmeyebilir ancak, cinsel ilişkiye girmek için sosyal hayatınızı planlayabilirsiniz. Bunları planlamak tam olarak seksi değil, ama yapmanız gereken şey bu.

iStock-865993570

Bu özel aktivite için belirli bir zaman ayırın, ardından planınıza sadık kalın. Bir ilişkiniz yoksa gece dışarı çıkmadan önce kendinizi hazırlayın. Yatağınızın ve evinizin temiz olduğundan emin olun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Obezite kaynaklı ölümler ilk sırada!Obezite kaynaklı ölümler ilk sırada!
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayınÖlümcül tehlike! Sakın eve sokmayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi ezberleri bozdu! Akşener'den büyük sürpriz

Son seçim anketi ezberleri bozdu! Akşener'den büyük sürpriz

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Bilim dünyasında heyecan verici gelişme! Aziz Sancar müjdeyi verdi: Türkiye'ye taşıyacağım

Bilim dünyasında heyecan verici gelişme! Aziz Sancar müjdeyi verdi: Türkiye'ye taşıyacağım

İlginizi Çekebilir

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.