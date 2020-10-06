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  4. HES kodu uygulaması yaygınlaşıyor! Herkes için HES zorunlu mu olacak?

HES kodu uygulaması yaygınlaşıyor! Herkes için HES zorunlu mu olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 07:51 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında zorunlu olarak tüm kurumların HES kodu uygulamasına geçilmesi gündemde.

HES kodu uygulaması yaygınlaşıyor! Herkes için HES zorunlu mu olacak?

Koronavirüsle mücadele devam ederken, salgının tamamen kontrol altında tutulması için yeni adımlar atılacak.

Zorunlu olarak belirtilenler dışındaki kurumlar da Hayat Eve Sığar (HES) koduna geçmeye başladı.

HES KODU ZORUNLULUĞU

Uzmanlar, hastaneler başta olmak üzere, kamu ve özel işyerlerinin de çalışma güvenliği açısından bir süre sonra HES kodunu zorunlu olarak uygulanacağını söylüyor.

İSTANBUL KRİTİK HAFTA

Hürriyet'te Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre özellikle birçok şehirden yaz nedeniyle geri dönüşlerin yaşandığı İstanbul'daki son durumun bu hafta da gözleneceği ve adımların buna göre atılacağı belirtiliyor.

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